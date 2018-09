Des Kanzlers Religion ist Privatsache

Sebastian Kurz im ORF-Sommergespräch über Kirche, Ehe, Flüchtlings- und Europafragen

Wien – Der optische Hintergrund war gleich die nicht ganz elegante Überleitung zum ersten Thema. Ob er für das Stift Dürnstein in der Wachau spenden würde, wollte Hans Bürger im fünften und letzten ORF-Sommergespräch von Sebastian Kurz wissen, um dann gleich die Frage nachzureichen, wie es der Chef der Volkspartei denn mit der Kirche halte. Der Kanzler, im sommerlichen Look ohne Krawatte erschienen, gab sich kurz angebunden: Vom Stift sei er noch nicht kontaktiert worden, er sei ein gläubiger Katholik, sehe Religion aber als Privatsache.

Apropos Privates: Nadja Bernhard hakte nach und fragte, ob Kurz lieber eine klassische Ehe oder doch eine eingetragene Partnerschaft eingehen würde. Der Hintergrund: Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofes stehen ab 1. Jänner 2019 allen Paaren sowohl Ehe als auch eingetragene Partnerschaft offen. Der Kanzler will solche Entscheidungen zwar überraschenderweise "nicht über den ORF kundtun", würde aber eine Ehe bevorzugen und stellte auch klar: Das VfGH-Erkenntnis sei zu respektieren. Kurz’ Gegenfrage an Interviewerin Bernhard, welches Modell sie bevorzugen würde, blockte diese ab: "Diese Frage stellt sich bei mir nicht."

Außengrenzen schützen

Nach dem eher unentspannten Auftakt drehte sich der größere Teil des Interview dann um das Lieblingsthema des Kanzlers: Die Flüchtlings- und Migrationsfrage, bei der Kurz routiniert sein Programm – Außengrenzen schützen, den Schleppern die Geschäftsgrundlage entziehen – runterspulte. Angesichts deutlich zurückgehender Flüchtlingszahlen sehe man auch, dass es "viel Bewegung in die richtige Richtung" gebe.

Mit wem die ÖVP in die nächstjährige Europawahl gehen wird, ließ der Kanzler weiter offen. Der aktuelle Fraktionsführer im EU-Parlament, Othmar Karas, sei zwar ein "ausgewiesener Proeuropäer", den er schätze, aber eine Entscheidung treffe man erst Anfang 2019. Zum Schluss ging es dann noch um den vermeintlichen Masterplan der neuen Volkspartei zum Umbau der Republik. "Ja, sicher" gebe es einen solchen, aber keinen "in negativer Art", wie seine Gegner insinuieren würden. Seine Vision für ein Österreich in 20 Jahren: "Dass es den Österreichern besser und nicht schlechter geht." (go, 10.9.2018)