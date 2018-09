Modekette Vögele gerettet, aber zahlreiche Filialen schließen

Mitarbeiter von 15 betroffenen Niederlassungen bereits informiert – Finanzberater GA Europe aus München neuer Eigentümer

Wien – Die insolvente Modekette Charles Vögele (Austria) ist gerettet, muss allerdings deutlich Federn lassen. Die Insolvenzverwalter gaben am Montag bekannt, dass der Münchner Finanzberater und Sanierer GA Europe GmbH das beste Angebot für die Fortführung des Handelsunternehmens gelegt hat und vom Gläubigerausschuss den Zuschlag erhalten hat. Teil des Sanierungsplans ist die Schließung von rund 25 bis 30 der 102 Filialen, 15 davon innerhalb der nächsten Tage. Wie viele der mehr als 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren werden, war zunächst nicht klar.

Die Gläubiger erhalten eine 20-prozentige Sanierungsquote, bei einer Zerschlagung wären es weniger als zehn Prozent gewesen, sagt Insolvenzverwalter Norbert Scherbaum. GE_Europe sei ein "professsioneller Partner, der der unter dem hohen Zeitdruck kurzfristig die für die kommende Modesaison nötige Ware zur Verfügung stellt", erläuterte Masseverwalter Clemens Jaufer. Mit ihm könne nun "ein tragfähiges Zukunftskonzept umgesetzt werden, das einen Großteil der Filialen von Charles Vögele in Österreich und damit auch die Arbeitsplätze des Unternehmens bestehen lässt."

Von sofortiger Schließung betroffen sind die Filialen in Haid, Bad Radkersburg, Graz-Weinzöttl, Spittal, Mürzzuschlag, Graz St. Peter, St. Veit an der Glan, Reutte, Salzburg ZiB, Wien SCN, Lannach, Wolfsberg, Schwanenstadt, Vogau und Wien Awarenstraße.

Schweizer Mutterkonzern ging pleite

Vögele Austria schlitterte Ende Juli infolge der Insolvenz des Schweizer Mutterkonzerns in die Pleite, die Österreich-Tochter hatte selbst keine finanziellen Probleme. Im August wurde mit vier Interessenten verhandelt, später waren noch zwei Bieter im Rennen.

Die Schweizer Modekette Charles Vögele wurde nach dem Börsengang 1999 einer der größten Bekleidungshändler in Europa mit bis zu 760 Filialen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlanden, Slowenien und Ungarn. Im Herbst 2016 kaufte die italienische Investmentgruppe Sempione Fashion um OVS die kriselnde Vögele-Gruppe und wollte damit den deutschsprachigen Markt aufmischen. Die Schweizer Vögele-Filialen wurden nach der Übernahme in OVS umbenannt und komplett umgebaut. Auch in Österreich sollten die Filialen nach und nach auf OVS umgeflaggt werden, 30 Charles-Vögele-Geschäfte wurden seit Jahresbeginn im Zuge des Umbrandings geschlossen.

Der Sortimentswechsel ließ die Umsätze weiter einbrechen und brachte am Ende die Insolvenz. Die Filialen in Deutschland und der Schweiz wurden rasch geschlossen. Viele Filialen in Deutschland wurden 2017 von den Mitbewerbern Kik und Tedi übernommen.

In der Handelsbranche in Österreich gab es seit 2010 zahlreiche Pleiten, darunter von Dayli/Schlecker, Zielpunkt, Cosmos und Quelle. Auch bei Übernahmen wie zuletzt Kika-/Leiner gingen zahlreiche Arbeitsplätze verloren. (APA, red, 10.9.2018)