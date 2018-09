Runtastic-Mitgründer Gschwandtner hört auf

Der Unternehmer legt seine Funktion als CEO bei der Adidas-Tochter mit Jahresende zurück

Wien – Der Mitgründer der Runtastic-App, Florian Gschwandtner, zieht sich per Jahresende als CEO des Unternehmens zurück, das 2015 von dem Sportartikelriesen Adidas gekauft wurde. Er übergibt das Ruder an die Mitgründer der Sport-App, Alfred Luger und Christian Kaar, teilte Gschwandtner am Montag auf Facebook mit.

"Unser Team ist weiterhin exzellent, und ich weiß, dass wir die richtige Strategie und die richtigen Leute haben, um Runtastic gemeinsam mit Adidas auf die nächste Stufe zu bringen", postete Gschwandtner in englischer Sprache.

Die vergangenen zehn Jahre seien eine schöne Reise gewesen. Im kommenden Jahr werde er selbst für einige Monate eine Auszeit nehmen. (APA, 10.4.2018)