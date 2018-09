Der Preis der Regionalität bei Lebensmitteln

WIDER

Regional ist kein Qualitätsmerkmal, so emotional positiv aufgeladen örtliche Nähe auch sein mag. Weder löse es alle Probleme, noch reiche es an die Standards biologischen Anbaus heran, gibt Martina Hörmer, Chefin der Biomarke Ja! Natürlich der Rewe, zu bedenken. Auch für Franz Sinabell, Experte des Wifo, ist Regionalität kein Garant für höhere Qualität: Die entsprechenden Standards seien in der EU einheitlich.

Ebenso wenig kann ihn das Argument der kürzeren Transportwege überzeugen. Riesencontainer aus Australien seien nicht selten effizienter als teure, energieaufwendige Glashäuser und Lager im eigenen Land.

Generell wird der Anteil der Logistik in der CO2-Bilanz von Lebensmitteln oft überschätzt. Bioexperte Wilfried Oschischnig beziffert sie mit maximal acht Prozent – das ist weit weniger, als Spritzmittel beisteuern. Das führe etwa dazu, dass eine Bio-Freilandgurke aus Spanien eine bessere Bilanz vorweise als eine konventionelle Gurke aus dem Wiener Glashaus.

Sehr große Geschmacksvielfalt bietet die Selbstversorgung nicht. Abgesehen von Rohstoffen, die klimabedingt nicht oder nur in geringen Mengen in Österreich gedeihen: Eier, Butter, Öle, Fette, Gemüse, Obst – die Liste der Lebensmittel, die importiert werden müssen, lasse sich beliebig erweitern, sagt Katharina Koßdorff, Chefin des Verbands der Lebensmittelindustrie. Bei Getreide diene das Gros als Futtermittel, nur ein Fünftel gehe in die Lebensmittelproduktion. Bei Obst und Gemüse decken eigene Produkte, saisonal stark schwankend, 47 bis 57 Prozent des Bedarfs.

Frischwaren saugt der Lebensmittelhandel ab, die Weiterverarbeiter sind auf Importe angewiesen. Gut 180 Länder liefern nach Österreich. Und sie tun dies noch mehr, wenn Erntefälle, etwa die jüngste Rekordhitze, hiesige Mengen gehörig dezimieren. An eigenen Äpfeln fehlt es Österreich zwar nicht. Heuer reichten sie für die Supermärkte nach Frostschäden aber nur bis März. Dann waren die Lager leer. Händler glichen die Lücke durch Kontrakte mit Neuseeland, Chile und Südafrika aus. Ihre Einkaufsmengen waren zu hoch bemessen, viel Übersee-Ware wird daher derzeit trotz frischer steirischer Apfelernte günstig abverkauft.

Starker Export

Wer nur Regionalität trommelt, landet in einer Einbahnstraße: Zwei von drei in Österreich hergestellten Nahrungsmitteln gehen in den Export bis nach China. Die Lebensmittelindustrie erzielt sechs von acht Milliarden Euro Produktionsvolumen im Ausland. Entsprechend viel Geld fließt in internationale Bewerbung österreichischer Produkte. Wachsender Lebensmittelpatriotismus anderer Länder käme der Branche teuer zu stehen.

Wenig Wert legt Österreichs Agrarpolitik auf regionale Futtermittel für die Fleischproduktion. Auch Wirte kaufen überwiegend billig im Ausland ein.