Sozialdemokratie in der Abwärtsspirale

Sie versuchte immer wieder – ziemlich erfolglos – mit "rechten" roten Innenministern wie Franz Löschnak oder Karl Schlögl hier Terrain zu gewinnen. Exverteidigungsminister Hans Peter Doskozil steht aktuell in dieser Tradition. "Ein rechter Kurs hat der Sozialdemokratie in ganz Europa im Grunde bisher wenig bis nichts genutzt", sagt Uwe Jun.

Was für die Sozialdemokratie in Österreich erschwerend hinzukommt: Seit 1979, seit der Absoluten des Bundeskanzlers Bruno Kreisky, hat es bundesweit keine linke Mehrheit mehr gegeben. "Die Mehrheit Österreichs ist tendenziell rechts orientiert", sagt Filzmaier. Was der SPÖ ganz speziell beim Migrationsthema, das die Sozialdemokratie in ganz Europa durchschüttelt, zu schaffen macht. Die SPÖ plagt sich ja bereits seit den 1980er-Jahren in der Auseinandersetzung mit der FPÖ mit diesem Thema.



Überblick: Europäische Sozialdemokraten



Niedergang in Deutschland

Den Niedergang der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) kann auch deren Chefin Andrea Nahles nicht stoppen. Jüngsten Umfragen zufolge stürzt die in einer großen Koalition mit der Union regierende Partei auf historisch tiefe 17 Prozent ab. Ende der 1990er-Jahre waren es unter Gerhard Schröder noch 40 Prozent, doch nach der Einführung der Agenda 2010 spaltete sich das linke Lager auf, und heute gibt es die Linkspartei.

Hinzu kommt ein jahrelanges Mitregieren in einer großen Koalition unter Angela Merkel, in der sich die einst streng konservative CDU weit in die Mitte bewegte und die SPD kontinuierlich bedrängte.

In der die deutsche Politik bis heute maßgeblich prägenden Flüchtlingspolitik versäumten es die Sozialdemokraten, ihr Profil zu schärfen. Querelen um Parteichef Martin Schulz und der Schlingerkurs nach den Wahlen 2017 schadeten der Partei zusätzlich. Auch dies ist ein Mangel der SPD: Ihr fehlt es an starkem Führungspersonal. (Christoph Reichmuth)

In Großbritannien auf Augenhöhe

Die britische Labour Party macht stolz Werbung, die "größte Partei Westeuropas" zu sein. Die Mitgliederzahl lag im Frühjahr bei 540.000 – viermal so viel wie bei den regierenden Konservativen. Parteichef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat nichts von seiner Attraktivität für die Partei-Linke sowie für Jungwähler eingebüßt – daran scheint auch der Streit um den Antisemitismus einiger Aktivisten nichts geändert zu haben.

Bei der Wahl vor 15 Monaten holte die Arbeiterpartei mit einem dezidiert linken Programm 30 zusätzliche Unterhaussitze. Labour will neue Sozialwohnungen, Studiengebühren abschaffen, mehr Geld für Schulen und Krankenhäuser sowie Wasser- und Energieversorger verstaatlichen. Finanziert werden soll das mithöheren Steuern für Unternehmen und Spitzenverdiener.

Umfragen zufolge liegen Labour und die Konservativen gleichauf. Allerdings schneidet Corbyn bei der Kompetenzfrage deutlich schlechter ab als Premier Theresa May. (Sebastian Borger)

Portugal auf Wachstumskurs

Die portugiesische Sozialistische Partei (PS) ist eine Ausnahmeerscheinung in Europas Sozialdemokratie. Parteichef António Costa kam im November 2015 an die Regierung, nachdem es den Konservativen trotz Wahlsiegs nicht gelang, erneut eine Regierung zu bilden. Costa war geschickter beim Schmieden einer Koalition. Er sicherte sich die Unterstützung des Linksblocks (BE), der Grünen und der Kommunisten. Seither fährt er einen Antiausteritätskurs und wird dabei von Brüssel und vor allem von Berlin in Ruhe gelassen.

Costa nahm nach und nach die unbeliebtesten Sparmaßnahmen wie Pensions- und Gehaltskürzungen im öffentlichen Dienst sowie im Bildungs- und Gesundheitswesen zurück. Die Politik zeigt Erfolg: Das Mehr an Geld in den Taschen der Bürger sorgt für Wachstum. Die Arbeitslosigkeit geht zurück. Die Staatsschulden und das Defizit auch. Alle Umfragen prophezeien den Sozialdemokraten einen klaren Sieg für die Wahlen im kommenden Jahr. (Reiner Wandler)

Spanische Machtspiele

Die Schicksalszahl der Sozialistischen Spanischen Arbeiterpartei (PSOE) ist die 135. Es ist die Nummer des Artikels, in dem sie 2011 unter den damals regierenden Sozialisten auf Druck aus Berlin zusammen mit den Konservativen eine Schuldenbremse in die Verfassung festschrieben. Seither haben Zinszahlungen Vorrang vor Sozialausgaben.

Das war der Sündenfall, viele Sozialisten wanderten zur linksalternativen Podemos ab, die 2015 und 2016 den PSOE an den Urnen fast überholte.

Gelernt hat der PSOE wenig daraus. 2015 versuchte er mit den rechtsliberalen Ciudadanos (Cs) eine Minderheitsregierung mit Sparprogramm zu bilden und scheiterten am Parlament. 2016 hievten dann die Cs die Konservativen in die Regierung.

Dass der PSOE mit Pedro Sánchez jetzt doch regiert, liegt an einem Misstrauensvotum gegen die Konservativen. Seither steigt der PSOE bei Umfragen. Doch ohne konkrete Verbesserungen könnte dies ein Kurzzeitphänomen sein. (Reiner Wandler)

Streiten auf Italienisch

Der 4. März 2018 war ein Schock für den Partito Democratico (PD): Italiens Sozialdemokraten fielen erstmals unter 20 Prozent. Bei der EU-Wahl 2014 waren es noch 41.

Auch die italienische Linke leidet darunter, dass sie oft als abgehoben wahrgenommen wird und keine überzeugenden Antworten auf Wirtschaftskrise, Globalisierung und Migration gefunden hat. Vor allem Stammwähler kehren der Partei den Rücken.

Hinzu kommt ein geradezu pathologischer Hang zur Selbstzerfleischung. Die Autorität des jeweiligen Parteichefs wird konsequent untergraben. Die Folge sind allzu oft Parteispaltungen, das wird von den Wählern nicht goutiert.

Nach dem Rücktritt von Matteo Renzi im April ist dessen Nachfolge noch immer offen. Und statt über Inhalte zu diskutieren, wird über einen neuen Parteinamen gestritten. Auch das ist typisch: Während die SPÖ oder SPD seit Jahrzehnten so heißen, ändern die italienischen Linksparteien alle paar Jahre ihre Namen. Aber fast nie die Gesichter. (Dominik Straub)

Griechischer Sonderfall

Die alte Sozialdemokratie ist weg, die neue regiert. Alexis Tsipras führte im Jänner 2015 erstmals in der Geschichte Griechenlands nach dem Zweiten Weltkrieg die radikale Linke in Wahlen zur Macht.

Finanzkrise und Sparkurs hatten die über Jahrzehnte im Wechsel mit den Konservativen regierende Panhellenische Sozialistische Partei (Pasok) diskreditiert. Weit mehr als die Rechte machten die Griechen die Pasok für Vetternwirtschaft und Staatsverschuldung verantwortlich. Das war umso leichter, als mit Tsipras und Syriza eine linke Alternative auftauchte, die den Bruch mit der Austeritätspolitik versprach.

Syriza nahm eine Reihe ehemaliger Pasok-Politiker auf, die ihre Partei verlassen hatten. Vor allem aber lief ein großer Teil der Pasok-Wähler zu Syriza über. Sein schnelles Scheitern gegenüber den Gläubigern wendete Tsipras in einen Neubeginn. Aus Syriza, dem losen Bündnis kommunistischer Splitterparteien, wurde eine linke, sozialdemokratische Regierungspartei. (Markus Bernath)