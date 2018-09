Kapitän Arnautovic: Augen auf und durch

Österreichs Fußballteam startet in Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr, ORF 1) in die Nations League. Kapitän Marko Arnautovic pfeift auf ein mögliches Pfeifkonzert

Das Warten hat ein Ende, Teamchef Franco Foda darf nach sieben äußerst respektablen Freundschaftspartien endlich um Punkte spielen beziehungsweise spielen lassen. Für den österreichischen Fußball beginnt ein zumindest kleines Abenteuer, historisches wäre übertrieben. Die Nations League, deren Regulativ und Logik zum Verständnis abgebrochene Universitätsstudien voraussetzen, ist nun unwiderruflich da. Sie beschert vielleicht einen Platz in der EM-Endrunde, sollte man in der normalen Qualifikation scheitern. Bereits im Frühjahr 2020 weiß man, ob sie sportlich Sinn ergeben hat. Der Gruppensieg ist das Ziel.

Österreichs Team trifft heute in Zenica auf Bosnien-Herzegowina. Dessen kleines Abenteuer hat bereits am Samstag mit einem 2:1-Erfolg in Belfast gegen Nordirland begonnene. Zenica ist mit rund 100.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt, liegt eine Autostunde entfernt von Sarajevo. Das Stadion, es hört auf den Namen Bilino Polje, ist die nationale Hauptspielstätte, es fasst 14.000 Zuschauer, hat keine Laufbahn, genießt den Ruf, ein Hexenkessel zu sein.

Und in diesem wird Marko Arnautovic die Mannschaft kurz vor 20.45 Uhr aufs Feld führen. In seinem 74. Länderspiel (19 Tore) ist der 29-jährige West-Ham-Legionär erstmals Kapitän, er empfindet das als "Ehre". Andererseits sei es ein Match wie jedes andere. "Ich werde voll fokussiert sein, ausschlaggebend ist immer die Performance des Teams."

Es kribbelt

Foda, der ein "Kribbeln" eingesteht, erwartet von Arnautovic Normales, also Gutes. "Trotz Schleife wird er nicht fliegen können. Ich brauche nicht einen Häuptling, sondern viele Häuptlinge." Arnautovic hat bekanntlich serbische Wurzeln, ihm dürfte vom Publikum kaum gehuldigt werden. Identes gilt für Aleksandar Dragovic, beide wurden in Wien geboren. Der Kapitän mimt nicht den Coolen, er ist der Coole. "Bei Pfeifkonzerten schalte ich generell ab, konzentriere mich aufs Spiel, mache meinen Sachen. Für mich gibt es keinen Krieg, ich habe keinen Krieg, ich hasse niemanden." Er habe serbische, kroatische und bosnische Freunde. "Ich respektiere jedes Land, wünsche jedem das Beste."

Alle gegen Dzeko

Zum Sportlichen: "Sie haben hohe Qualität, es wird nicht einfach, aber wir wollen unbedingt die Punkte." Innenverteidiger Dragovic wird etwaige Schmähungen ebenfalls ignorieren, "obwohl ich sie verstehe. Ich bin Österreicher, den Rest kann ich nicht beeinflussen." Ihm gehe es in erster Linie darum, Superstar Edin Dzeko zu kontrollieren. "Schalten wir ihn gemeinsam aus, schaut es gut aus." Dzeko, er stürmt für die AS Roma, hat in 94 Länderspielen 53 Tore erzielt. Miralem Pjanic von Juventus sollte auch neutralisiert werden.

Franco "Ich-will-immer-gewinnen" Foda strotzt vor Zuversicht. Er dürfte es wieder mit einer Dreierkette in der Abwehr probieren, die stand zuletzt kompakt. "Eine stabile Defensive ist der Schlüssel." Foda fordert zum achten Mal "Aggressivität, Pressing, Tempo, Begeisterung" ein. "Hast du den Ball, musst du zielstrebig und zielorientiert sein." Die linke Seite dürften wieder David Alaba und Arnautovic bilden, die lehrte zuletzt die Schweden beim 2:0 in Wien das Fürchten. Die Aufstellung hat Foda im Kopf, sie bleibt dort bis zur letzten Besprechung. Stefan Lainer ist leicht angeschlagen, Valentino Lazaro könnte in die Startelf rücken. Foda über den Gegner: "Er hat Stärken und Schwächen. Da er auf Offensive setzt, ergeben sich Räume."

Prosineckis Bauch

Die Gastgeber werden von Robert Prosinecki trainiert, er hat eine gute Bilanz, nur eine Niederlage in sieben Partien, genau wie Foda. Was sie äußerlich unterscheidet, ist ein massiver Bauchansatz bei Prosinecki. Er bescheinigt den Österreichern "hohe Qualität. Aber wir sind stark." Kapitän Marko Arnautovic sagte noch: "Ich gebe immer alles und hasse niemanden." (Christian Hackl, 10.9.2018)