"PUBG": Spieler enthüllen neue Schnee-Map

Verschneites Eiland namens "Dihor Otok" entdeckt, neue Spielvariante heißt "Conquest"

Neugierige Spieler haben einmal mehr einen Blick auf den Datenbestand von Playerunknown’s Battlegrounds geworfen. Dabei haben sie mehrere spannende Entdeckungen gemacht. Offenbar sind eine neue Karte und ein frischer Spielmodus in Vorbereitung, berichten sie auf Reddit.

Dihor Otok

Das neue Eiland trägt demnach den Namen "Dihor Otok", also Kroatisch für "Insel Dihor". Landschaftlich scheint es sich um eine Art Vulkaninsel zu handeln. Sie ist großteils mit Schnee und Eis bedeckt, womit die Entwickler einen schon länger geäußerten Wunsch der Spielergemeinde erfüllen würden. Angeteasert wurde eine entsprechende Entwicklung schon auf der vergangenen E3

foto: reddit/bluehole Dihor Otok.

Sie kommt auf ein Areal von 8 x 8, dürfte aber etwas weniger Landmasse aufweisen als die erste Karte des Spiels, Erangel. Bei Eurogamer sieht man sie vom Umfang her zwischen dieser und der Dschungelkarte Sanhok. Die Insel wird von einem nördlichen Bereich offenbar vereisten Fluss nebst Mini-Insel geteilt, über den auf der geleakten Übersicht insgesamt neun Brücken führen. Es gibt neben verschiedenen Städten auch besondere Örtlichkeiten, darunter ein "Kosmodrom" , ein "Dino Park" und ein Schloss.

Conquest-Modus und VW Käfer

Außerdem kündigt sich offenbar ein neuer Spielmodus namens "Conquest" an, der vor ein paar Wochen auch kurz auf den Testservern sichtbar gewesen sein soll. Laut einem der Spieler soll dieser ähnliche gestaltet sein, wie der "Domination"-Modus von Call of Duty. In diesem geht es um das Einnehmen bestimmter Teile der Karte.

Gefunden wurden außerdem Hinweise auf einen Nachtmodus und dynamische Wettereffekte. Zudem könnten Spieler sich in Zukunft mit dem Sprengstoff C4 das Leben schwer machen und mit einem dem VW Käfer nachempfundenen Auto durch die Pampa düsen.

foto: reddit/bluehole Das dem Käfer nachempfundene Auto aus dem "PUBG"-Datenbestand.

Wann es die neu entdeckten Inhalte es in das Spiel schaffen, bleibt vorerst unklar. Lediglich bei der Schnee-Map weiß man bereits, dass diese wohl um die Weihnachtszeit herum verfügbar werden sollte. (red, 11.09.2018)