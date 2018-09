Neue Musik von Yves Tumor, John Grant und Amnesia Scanner

Es gibt depressive Balladen und ein Fiepen und Quieken zu entdecken

Yves Tumor "Save In The Hands of Love"

Nach Serpent Music aus dem Jahr 2016 und einem Live-Amoklauf im Zeichen harter Noise-Attacken beim Donaufestival in Krems hat der in Turin lebende Elektroniker Yves Tumor nun das Songformat entdeckt. Die Lärmschlieren auf der Basis alter ins Keyboard gehämmerter Riffs der Gründerväter Suicide werden auf Save in the Hands of Love (Warp Records) durch Gesang statt Gebrüll eingängiger gedeutet. Hervorzuheben wären der Song Licking An Orchid oder Noid, ein klares perkussionslastiges Statement des Afroamerikaners gegen Polizeigewalt. Mit dem Teppichpracker eins auf die Ohren gibt es aber auch noch.

yves tumor

John Grant "Love is Magic"

John Grant, Exsänger der US-Melancholiker The Czars, gilt seit seinem an die besten Zeiten Elton Johns erinnernden Solodebüt Queen Of Denmark (2010) als Großmeister der depressiven und selbstmitleidigen Ballade. Auch auf dem neuen Album Love Is Magic (Bella Union) setzt es diesbezüglich wieder jede Menge harter Bandagen: "You forgot your medication / And Sadé is playing on the radio ..." Wenn man seinen Wechsel von gediegenen Klavierklagen zu elektronischen Brummbärsounds verträgt, bietet sich neben Liedern über die Vergeblichkeit des Seins außerdem ein Anti-Trump-Song an: Smug Cunt.

john grant

Amnesia Scanner "Another Life"

Finnen neigen dazu, ihre Musik humoristisch zu gestalten. Diesbezüglich erweist sich auch das Duo Amnesia Scanner mit seinen Dekonstruktionen von Clubsounds auf Another Life (Pan) als verlässliche Größe. Die beiden meist anonym agierenden Herrschaften sind hauptberuflich als Architekten tätig und haben sich zum Ausgleich das Kaputthauen ausgesucht. Es quiekt und fiept und dröhnt. Die Lieblichkeit des zeitgenössischen Quietschentenpop trifft auf reine Bösartigkeit. Neben Gastsängerin Pan Daijing erledigt den Gesang ein Computerprogramm. Wem das zu hart ist, der ist zu alt.

amnesia scanner

(schach, 10.9.2018)