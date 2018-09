Klubs bereiten sich auf Parlamentsherbst vor

SPÖ tagt seit Montag, FPÖ ab Dienstag – Neos halten Übergabeklausur Ende September ab – ÖVP trifft sich Ende Oktober

Wien – Nicht nur der SPÖ-Klub bereitet sich mit einer Tagung zu Wochenbeginn auf den Parlamentsherbst vor. Auch die anderen Fraktionen treffen sich in nächster Zeit, um ihre Arbeit im Hohen Haus zu koordinieren. Bereits am Dienstag hält die Freiheitliche Partei eine Klausur ab. Ende September folgen die Neos, einen Monat später die ÖVP.

Montag und Dienstag trifft die SPÖ zu ihrer Herbsttagung zusammen, medienöffentlich wird es erst am zweiten Tag. Aber auch der Klub der Freiheitlichen setzt sich zusammen. Am Dienstag und Mittwoch findet im Burgenland eine Klausur statt. Über die Ergebnisse will man danach bei einer Pressekonferenz informieren.

Eine Übergabeklausur halten die Neos am 24. September in Wien ab – kurz bevor Beate Meinl-Reisinger den Klubvorsitz von Matthias Strolz übernimmt. Fix ist auch eine Klausur der ÖVP Ende Oktober. Der Ort dafür steht noch nicht fest. (APA, 10.9.2018)