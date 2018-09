Vermarktungsgemeinschaft: Red Bull Media House neu in der ÖWA

Mit Oktober 2018 weist die Österreichische Webanalyse die Plattformen servus.com, bergwelten.com, speedweek.com, wetter.tv sowie uwz.at aus

Wien – Zuwachs für die Österreichische Webanalyse (ÖWA): Das Red Bull Media House wird ab Oktober 2018 als Vermarktungsgemeinschaft in der ÖWA Basic und in der ÖWA Plus mit den Plattformen servus.com, bergwelten.com, speedweek.com, wetter.tv sowie uwz.at vertreten sein, informiert die ÖWA am Montag in einer Aussendung.

Bis dato war das Red Bull Media House nur mit dem Angebot servus.com bei der ÖWA. Neu hinzu kommen bergwelten.com und speedweek.com, die ab September 2018 gemessen und erstmals mit den Daten der ÖWA Basic am 9. Oktober 2018 veröffentlicht werden.

Gemeinsam mit dem internationalen Wetterdienst Ubimet wurde nun zusätzlich eine Vermarktungsgemeinschaft mit dem Titel "Red Bull Media House Netzwerk" in der ÖWA angemeldet. Diese wird neben servus.com, bergwelten.com und speedweek.com auch die Angebote von Ubimet, wetter.tv und uwz.at, in der ÖWA ausweisen, heißt es.

Die ÖWA Plus weist Reichweiten- und Strukturdaten für über 100 Online Angebote und Vermarktungsgemeinschaften aus. (red, 10.9.2018)