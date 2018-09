13 Entlassungen von Wiener Parksheriffs veranlasst

Das Bundesamt für Korruptionsprävention sowie Polizei und Magistrat sind weiterhin mit den missbräuchlichen Stornierungen beschäftigt

Wien – Im Zuge der Ermittlungen konnten bisher insgesamt 13 Personen ausgeforscht werden, bei denen die begründete Annahme besteht, dass sie mehrere ihrer Parkstrafen widerrechtlich stornieren ließen. In allen Fällen wurden die Mitarbeiter sofort vom Dienst freigestellt und die Entlassung in die Wege geleitet, teilte Manfred Reinthaler von der Wiener Polizei am Montag mit.

Mitte August wurde bekannt, dass zwei Mitarbeiter der Wiener Parkraumüberwachung eigene Parkstrafen gelöscht haben beziehungsweise diese löschen ließen. Anfang September wurden dann weitere solcher Fälle bekannt.

Das Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung sowie Polizei und Magistrat seien weiterhin mit Ermittlungen zu möglichen Missbräuchen beschäftigt, sagte Reinthaler. Gleichzeitig würden Stadt und die Polizei daran arbeiten, Kontrollmechanismen zu entwickeln, um künftig derartigen Missbrauch frühzeitig feststellen beziehungsweise vermeiden zu können.

Seit 2012 sind die Organe der Parkraumüberwachung der Polizei zugeteilt und stehen auch dort unter Dienstaufsicht. Angestellt sind sie bei der MA 67, der Wiener Parkraumüberwachung. Dienstrechtliche Konsequenzen werden daher von der Stadt gezogen. (red, 10.9.2018)