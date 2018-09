Österreicher Felbermayr wird Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft

Der 42-jährige Außenwirtschaftsexperte tritt bei dem deutschen Wirtschaftsforschungsinstitut die Nachfolge von Dennis Snower (67) an

Kiel/München – Der österreichische Ökonom Gabriel Felbermayr wird 2019 neuer Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Der 42-Jährige folgt im März auf Dennis Snower (67), wie das Institut am Montag mitteilte. Derzeit ist Felbermayr Professor für Volkswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität und Leiter des Zentrums für Außenwirtschaft am ifo-Institut in München.

"Mein Ziel ist es mitzuhelfen, Kiel zu einem führenden Ort der weltwirtschaftlichen Forschung in Europa zu machen", sagte Felbermayr. Er freue sich darauf, "gemeinsam mit den Spitzenforschern, die schon in Kiel arbeiten, politikrelevante Beiträge zur wissenschaftlichen Analyse der Globalisierung leisten zu dürfen". Der Präsident der Kieler Christian-Albrechts-Universität, Lutz Kipp, bezeichnete Felbermayr als "ausgewiesenen Experten im Bereich des internationalen Handels".

Starke Medienpräsenz

Im jüngst erscheinen Ranking der einflussreichsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum erzielte Felbermayr den siebten Rang. Dabei punktet der Handelsexperte sowohl bei wissenschaftlichen Zitierungen als auch bei der medialen Präsenz.

Der Amerikaner Snower ist seit 2004 Präsident des IfW. Seine Präsidentschaft endet im Februar. Die Amtszeit war 2014 verlängert worden – bis zum maximalen Zeitpunkt, der nach dem Beamtenrecht aus Altersgründen möglich war. (APA, red, 10.9.2018)