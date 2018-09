Radelnder Weihnachtsmann war "aus Versehen" auf A4 unterwegs

Der Russe, der von Traffic-Managern und der Polizei aufgehalten wurde, sei mit seinem Fahrrad auf Weltreise – im Weihnachtsmann-Kostüm

Wien – Am Sonntagnachmittag schlugen zahlreiche Verkehrsteilnehmer bei Polizei, Asfinag und in der Ö3-Verkehrsredaktion Alarm, weil sie einen Radfahrer am Pannenstreifen der A4-Ostautobahn nahe Schwechat sahen. Die Beamten sowie zwei Traffic-Manager der Asfinag waren innerhalb weniger Minuten zur Stelle und hielten den Mann – einen russischen Staatsbürger – im Nikolokostüm auf.

"Wir haben uns dann auf Englisch mit ihm unterhalten, und er hat gemeint, er erfülle sich einen Kindheitstraum", sagte Traffic-Manager Mario Hans. "Er will mit dem Fahrrad um die Welt – und das eben in diesem Kostüm." Gestartet sei er in Moskau, von Bratislava wollte er nach Wien, fuhr aber eben versehentlich auf die Autobahn.

Polizei und Traffic-Manager brachten den Weihnachtsmann von der A4 auf die Landesstraße, wo er sich dann wieder auf den Sattel setzen konnte und seine Welttournee fortsetzte. (red, 10.9.2018)