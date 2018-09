Sperre für Fenati nach Moto2-Skandal

Romano Fenati wurde vom Weltverband für zwei Rennen gesperrt – auch Landsmann Manzi bestraft

Misano –Motorrad-Pilot Romano Fenati (Italien) ist für sein unverantwortliches Verhalten beim Grand Prix von San Marino in Misano am Sonntag für zwei Rennen gesperrt worden. Der Kalex-Fahrer hatte im Moto2-Rennen für einen Skandal gesorgt, als er seinem Landsmann Stefano Manzi beim Überholvorgang bei über 200 km/h in die Bremse gegriffen hatte.

Manzi verlor kurz die Balance, hielt sich aber auf seiner Maschine. Die Rennleitung reagierte umgehend und disqualifizierte Fenati, der sich mit der Aktion offenbar für eine leichtere Kollision zuvor rächen wollte. Für diesen Vorfall, bei dem Fenati kurz vor dem Vorfall von der Strecke gedrängt wurde, wird Manzi beim nächsten Rennen um sechs Plätze rückversetzt.



Im offiziellen Statement zur Sperre erklärte der Motorrad-Weltverband FIM: "Die Piloten müssen in einer verantwortungsvollen Art und Weise fahren, die für die anderen Wettbewerber und Teilnehmer keine Gefahr darstellt, weder auf der Strecke, noch in der Boxengasse." Der schon mehrmals negativ aufgefallene Fenati verpasst damit die Rennen in Aragon/Spanien (23. September) und Thailand (7. Oktober). Allerdings kann der 22-Jährige noch Berufung gegen dieses Urteil einlegen. (sid, APA, 10.9.2018)