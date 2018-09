Verzichten Sie auf Ihr Handy, wenn Ihr Kind dabei ist?

Kinder demonstrierten in Hamburg gegen die häufige Handynutzung ihrer Eltern. Wie gehen Sie mit der digitalen Versuchung im Beisein Ihres Kindes um?

"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr auf eure Handys schaut!" Mit dieser Parole zogen dutzende Kinder vergangenen Samstag durch St. Pauli, um ihren Unmut über die permanente Handynutzung ihrer Eltern kundzutun. "Spielt mit mir! Nicht mit euren Handys", so das Motto der jungen Demoteilnehmer.

Der siebenjährige Emil hat die Demo initiiert und mithilfe seiner Eltern umgesetzt. Auch wenn viele Eltern wissen, dass sie im Beisein ihrer Kinder der digitalen Versuchung widerstehen sollten, fühlten sich doch einige bei der Demo ertappt. In öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Spielplätzen und auch in Schwimmbädern sieht man Mamas und Papas, die immer wieder am Handy Mails checken oder sonstige Dinge erledigen, anstatt ihren Kindern die Aufmerksamkeit zu schenken.

Verhaltensauffälligkeiten von Kindern können durch die häufige elterliche Nutzung digitaler Medien gefördert werden, so eine Studie im Fachjournal "Pediatric Research". Frustration, Hyperaktivität und Wutanfälle seien demnach eher bei Kindern zu beobachten, deren Eltern durch digitale Medien nicht auf ihre Kinder achten. Und auf auffällige Kinder reagieren Eltern eher mit vermehrter Handynutzung – womit ein negativer Kreislauf entsteht, so die Ergebnisse der Untersuchung.

Bewusstseinsbildung – darum ist es bei der Demo gegangen – haben einige Kinder bei ihren Eltern vielleicht damit erreicht. Kinder seien reifer als ihre Eltern, schreibt User "helmutpeter":

Zynisch formuliert Poster "Abu5er" die Aktion:

Gibt es bei Ihnen Regeln für die Handynutzung?

Sind Sie sich der Dauer und Häufigkeit Ihrer Mobiltelefonnutzung bewusst? Achten Sie darauf, wenn sie mit Ihrem Kind zusammen sind, auf Handy, Fernseher und Co zu verzichten? Welche Beobachtungen machen Sie auf Spielplätzen bezüglich der Handynutzung der Eltern? (haju, 12.9.2018)