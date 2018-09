WTA-Chef unterstützt Williams in Sexismus-Debatte

US-Open-Finale "habe die Frage aufgeworfen, ob es Unterschiede in den Standards der Durchführung von Frauen- und Männerpartien gebe"

New York – WTA-Chef Steve Simon hat Tennis-Ikone Serena Williams bei ihren nach dem Finale der US Open geäußerten Sexismus-Vorwürfen unterstützt. Es dürfe bei der Toleranz gegenüber den Gefühlsausdrücken keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf dem Tennisplatz geben, hieß es in einem Statement der WTA am Sonntagabend.

Das Frauen-Endspiel von New York "habe die Frage aufgeworfen, ob es Unterschiede in den Standards der Durchführung von Frauen- und Männerpartien gebe". Die WTA sei bereit, mit dem Sport zusammenzuarbeiten, damit alle Spieler gleich behandelt werden. "Wir denken nicht, dass das letzte Nacht (Samstag) der Fall war", schrieb Simon in der Erklärung.

US-Open-Champion Novak Djokovic widersprach dem WTA-Chef nach dem Männerfinale. "Ich sehe die Dinge anders als Mr. Simon", sagte der Serbe: "Es ist schwierig, das zu generalisieren. Ich glaube nicht, dass wir das diskutieren müssen."

Eklat im Endspiel

Williams hatte dem Schiedsrichter Carlos Ramos nach ihrem verlorenen Finale gegen die Japanerin Naomi Osaka (2:6, 4:6) Sexismus vorgeworfen. Der Portugiese hatte die 36 Jahre alte US-Amerikanerin dreimal verwarnt und ihrer Gegnerin den Regeln entsprechend zuerst einen Punkt und dann ein Spiel zugesprochen. Williams hatte Ramos als "Dieb" und "Lügner" bezeichnet.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin ist für ihre Ausfälle mit einer Geldbuße in Höhe von 17.000 Dollar (14.700 Euro) belegt worden. Die Strafe wird von den 1,85 Millionen Dollar für Williams' Finalteilnahme abgezogen. (sid, 10.9.2018)