Attentäter fährt mit Auto in Regierungsbüro, mindestens fünf Tote oder Verletzte

Mogadischu – Ein Selbstmordattentäter hat in Somalias Hauptstadt Mogadischu am Montagvormittag ein Auto in ein örtliches Regierungsbüro gesteuert und eine Bombe gezündet.

Augenzeugen berichten von einer Rauchsäule über der Stadt und Schüssen. Mindestens fünf Menschen seien getötet oder verletzt worden. Das Büro wurde zerstört. (Reuters, 10.9.2018)