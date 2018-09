Kostenloses Internet ab zwei Verträgen: "3" stellt sich neu auf

Übernahme von Tele 2 vollzogen – Unternehmen nun kein reiner Mobilfunker mehr

Vor vier Jahren hatte "3" eine klare Position auf dem heimischen Mobilfunkmarkt: die des Preisbrechers. Die erfolgreiche Strategie endete 2015 mit dem Start von Diskontern wie Hot oder Spusu. Mit deren Niedrigpreisen wollte "3" nicht mithalten, daher schlug man 2017 einen neuen Weg ein. Für 95 Millionen Euro übernahm man den auf Geschäftskunden spezialisierten Festnetzanbieter Tele 2.

Neue Homepage

Dieser ist seit Montag in Österreich Gesichte, Marke und Homepage sind offiziell verschwunden. Dafür erstrahlt www.drei.at in neuem Glanz, der neue Webauftritt soll zeigen, dass der Netzbetreiber kein reiner Mobilfunker ist und nun auch Produkte für Geschäftskunden anbietet. Zusätzlich betont "3" sein TV-Angebot.

Zum "Neustart" wird mit Gratisinternet gelockt. Kunden, die mindestens zwei Handyverträge des Netzbetreibers unterzeichnet haben, bekommen mobiles Internet (10 Mbit/s, ohne Datenlimit) kostenlos dazu. Erstmals werden Kombitarife für Mobilfunk und Festnetz angeboten.

Telekommarkt neu aufgestellt

Mit der neuen Positionierung will "3" seinen beiden Hauptkonkurrenten A1 und T-Mobile das Leben schwerer machen. Unmittelbar nach der Übernahme von Tele 2 kündigte "3"-Chef Jan Trionow an, dass man hauptsächlich A1 Kunden abjagen will. Seither hat sich der Telekommunikationsmarkt allerdings geändert. T-Mobile hat UPC übernommen und kann nun auch Mobilfunk, Festnetz und TV anbieten. (sum, 10.9.2018)