Biathlon: WM an Pokljuka, Regeländerung beim Massenstart

Großereignis findet 2021 in Slowenien und 2023 in Oberhof statt – ab 2019 60 statt 30 Starter im Massenstart

Porec/Slowenien – Die Biathlon-Weltmeisterschaften 2021 finden in Pokljuka in Slowenien, die Titelkämpfe 2023 dann in Oberhof in Ostdeutschland statt. Diese Entscheidungen wurden am Sonntagvormittag beim Kongress des Weltverbandes (IBU) in Porec getroffen.

Zudem werden die Massenstart-Bewerbe im Biathlon in naher Zukunft mit 60 statt wie bisher 30 Teilnehmern durchgeführt. Im Weltcup soll das Format ab der Saison 2019/20 zum Einsatz kommen.

Die Sitzungen des in Turbulenzen geratenen Verbandes in Kroatien waren auf Wunsch des neuen Präsidenten Olle Dahlin auch für Medienvertreter geöffnet. "Transparenz ist extrem wichtig, und wir zeigen, dass wir nichts zu verbergen haben", meinte der Schwede. (APA, 9.9.2018)