"ZiB 2" mit neuem Gesicht, "ZiB 1" mit neuem Paar, viele neue Chefs

Martin Thür kommt, Rainer Hazivar wechselt, Meinrad Knapp wird für "ZiB 1" gecastet

Wien/Innsbruck – Schnell wechselt die Besetzung im ORF in den nächsten Wochen – jedenfalls auf dem Schirm und in der Information. Die "ZiB 2" wird, mit neuem Moderator, auch am Wochenende gesendet werden. Die "ZiB 1" bekommt ebenfalls neue Gesichter, ein neues Moderatorenpaar wird gecastet. Von Neuerungen hört man auch bei Ö1, und bald bekommt der ORF Tirol einen neuen Chef.