Mick Schumacher holt auf Nürburgring Sieg-Hattrick

19-jähriger Deutscher in Gesamtwertung nur noch drei Punkte hinter Spitzenreiter Ticktum

Nürburg (APA) – Mick Schumacher greift in der Formel 3 nach dem Titel. Der 19-jährige Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gewann am Wochenende alle drei Rennen der Nachwuchsserie auf dem Nürburgring und verringerte damit seinen Rückstand auf den britischen Gesamtführenden Daniel Ticktum auf drei Punkte.

Drei Siege am selben Formel-3-Wochenende waren in der noch jungen Geschichte der Formel-3-Europameisterschaft bisher nur den inzwischen in der Formel 1 fahrenden Piloten Lance Stroll (CAN), Max Verstappen (NED) und Esteban Ocon (FRA) gelungen. Schumacher hat nun sechs der jüngsten zehn Rennen gewonnen.

"Es läuft im Moment sehr gut für mich. Wir haben ein starkes Auto", sagte Schumacher am Sonntag. Vom Titel wollte der Deutsche aber noch nicht sprechen. "Auf die Tabelle schaue ich nicht, ich konzentriere mich vielmehr auf jedes einzelne Rennen." (APA, 9.9.2018)