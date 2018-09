Blasengefahr bei Venture Capital

Vor allem der Zufluss staatlicher Mittel hat zu nicht nachhaltigen Bewertungen geführt

Das Rezept hinter der Erfolgsgeschichte des Silicon Valley ist komplexer als ein Betty-Crocker-Kuchenmix: Man kann nicht einfach "Wasser hinzufügen" oder, in der Startphase, "Geld hinzufügen". Es war nicht nur die amerikanische Risikobereitschaft, noch war es nur der militärische Industriekomplex oder die Verfügbarkeit von Investoren. Silicon Valley, das zum Schaufenster der schumpeterschen Innovation und des Unternehmertums wurde, ist das Zusammentreffen mehrerer historischer, kultureller, industrieller und staatlicher Faktoren. Reicht es aus, riesige Summen in die VC-Industrie zu stecken, um Innovation und Unternehmertum zu fördern?

Länder auf der ganzen Welt sind bestrebt, ihr eigenes Silicon Valley zu schaffen, um durch Hightech-Unternehmen und Innovation das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. In "The Venture Capital State: Das Silicon-Valley-Modell in Ostasien" wird untersucht, wie Regierungen Regulierungen, Steueranreize und Finanzierungsmechanismen angepasst haben, um lokales Risikokapital zu unterstützen.

Die Länder auf der ganzen Welt, die ihr eigenes "Valley" am erfolgreichsten aufgebaut haben, neigten zu Nachfrage und Angebot von Risikokapital und Unternehmertum. Jüngste Schlagzeilen über Staatsfonds, die Milliarden in Risikokapital investieren und sogar bei einzelnen Start-ups oder börsennotierten Technologieunternehmen wie Tesla und seinem Konkurrenten Lucid einsteigen, vermitteln den Eindruck, dass es nur darum geht, Geld hinzuzufügen. Aber Geld ist nur ein Teil des Erfolgsrezeptes. Industriepolitik im Sinne von Schumpeter bedeutet, Start-ups zu ermutigen – und Misserfolge zu akzeptieren – in Prozessen kreativer Zerstörung.

Zombiegefahr

Es ist das Ökosystem, in dem neue Marktteilnehmer die komfortable Position großer etablierter Unternehmen stören, die Schumpeter als Motor des Kapitalismus sah. Mit zu viel Geld für Start-ups könnten wir mit "Zombies" enden, die nicht sterben, aber auch keine Märkte stören. Aufgrund seines Beitrags im Silicon Valley wurde Venture-Capital zu einem Liebling der politischen Entscheidungsträger, die schumpetersche Zyklen kreativer Zerstörung unterstützen wollen, speziell im Kontext der globalen Finanzkrise. Aber mehr Geld für alle Start-ups löst keine produktivere schumpetersche Innovation aus. Es führt zu höheren Bewertungen, sowohl zu mehr Zombies als auch zu einem höheren systemischen Risiko.

Wie sind wir hierher gekommen? Venture-Capital wird als Schlüssel gesehen. Seit seiner Entstehung als professionalisierte Anlageklasse in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verkörpert das Risikokapital den amerikanischen Hochrisikokapitalismus. Dieses "schlaue Geld" soll Silicon-Valley-Technologieunternehmen zu globalen Kraftpakete katapultiert haben; trotz einer moderaten Anlageklasse im Vergleich zu anderen alternativen Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mrd. Dollar im Vergleich zu Hedgefonds (zwei Billionen Dollar) und Private Equity (1,1 Billionen Dollar) hatten VC-Investitionen in Höhe von 500.000 bis zu einigen Millionen Dollar eine bemerkenswerte Multiplikatorleistung.

Historisch gesehen haben Staatsfonds – die nach Preqin im März 2018 7,45 Billionen Dollar verwaltet haben – VC gemieden. Investitionen in VC waren zu klein für ihre großen Bilanzen. Darüber hinaus fehlten ihnen die institutionellen Fähigkeiten, erfolgreiche Start-ups zu identifizieren, und das operative und technische Know-how, um sie beim Wachstum zu beraten. Staatsfonds haben traditionell in Schuldverschreibungen, Aktien, und Immobilien investiert.

Angesichts der sinkenden Rendite traditioneller Anlagen haben Staatsfonds in den letzten Jahren beschlossen, neue Anlageklassen mit dem Ziel zu eröffnen, die Erträge zu steigern und Zugang zu neuen Technologien zu bekommen. Ihre Anlagepraxis hat sich von konservativen Positionen in den 1980er- und 1990er-Jahren zu einem "Endowment-Ansatz" in den 2000er-Jahren hin zu eher auf Chancen basierenden Ansätzen entwickelt.

Staatlicher Zufluss

Im Tech-Boom nach der Weltfinanzkrise geht dieses Geld an High-Risk-Technologieunternehmen im Frühstadium. Ein wachsender Teil der Staatsportfolios wird der VC zugeteilt, was einen allgemeinen Trend unter großen institutionellen Anlegern widerspiegelt. Wie wir in einem kürzlich erschienenen Artikel in "The Conversation" besprochen haben, gab es eine Flut von Geld in Risikokapital von Staatsfonds in der postglobalen Finanzkrise, und die Geschichte deutet darauf hin, dass dies eine Blase fördern wird, anstatt nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern.

Hinzu kommt, dass angesichts des extrem niedrigen Zinsniveaus seit der globalen Finanzkrise der Zugang zu Risikokapital durch den Zugang zu billigem Geld unterstützt wurde. Der Anstieg des Risikokapitals ist auf die Verwendung von Fremdkapital angewiesen. Wenn die Notenbanken die Zinserhöhungen weiter forcieren – die Federal Reserve soll die Zinsen im Jahr 2018 sogar noch erhöhen -, wird das Kartenhaus einem Windkanal ausgesetzt sein.

Das Ergebnis könnte ein perfekter Sturm sein: steigende Zinssätze zusätzlich zu nicht nachhaltigen Bewertungen. Um den Sturm zu trotzen, müssen Silicon Valleys wie andere Valleys ein ausgewogenes Rezept haben. Nicht nur das Geld hinzuzufügen zählt. (Jürgen Braunstein, Robyn Klingler-Vidra, 9.9.2018)