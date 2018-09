Williams beschuldigt Schiedsrichter: "Strafe fühlte sich sexistisch an"

US-Amerikanerin verteidigt ihr Verhalten im verlorenen US-Open-Finale gegen Osaka und erhält Unterstützung von Tennis-Legenden

New York – Serena Williams versuchte zu retten, was nicht mehr zu retten war. Auch wenn es ihr unter Tränen gelang, die Buhrufe der Zuschauer im Arthur-Ashe-Stadion endlich abzuwürgen, hatte sie den großen Abend ihrer jungen Bezwingerin längst verdorben.

Naomi Osaka stand derweil neben ihrem gefallenen Idol und wusste nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Eigentlich sollte die 20-jährige Japanerin vor Glück lachen, weinen oder wild umherspringen, immerhin hatte sie bei den US Open in New York den ersten Grand-Slam-Titel für ihr Land gewonnen. Stattdessen fühlte sie sich genötigt, sich bei Williams zu entschuldigen. "Es tut mir leid, dass es so enden musste", sagte sie mit leiser Stimme und hauchte der furchteinflößenden Amerikanerin ein "Danke" entgegen.

Kindliche Freude bei Osaka

Einige Stunden nach ihrem denkwürdigen 6:2, 6:4 versuchte Osaka zu erklären, was ihr durch den Kopf gegangen war, als sie den Pokal hielt. "Ich weiß, sie wollte unbedingt diesen 24. Grand-Slam-Titel. Jeder weiß es", sagte sie, und Tränen schossen ihr in die Augen: "Als ich auf den Platz gekommen bin, war ich kein Serena-Fan. Ich war nur eine Spielerin, die gegen eine andere Spielerin antritt. Aber als ich sie am Netz umarmt habe, habe ich mich wieder wie ein kleines Kind gefühlt."

Es ist wichtig zu wissen, wie sehr Osaka von klein auf zur großen Serena Williams aufblickte, um zu begreifen, was die selbsternannte "größte Athletin aller Zeiten" an diesem Abend in Flushing Meadows angerichtet hat. Ihre Auseinandersetzung mit Schiedsrichter Carlos Ramos, die Drohungen und Wutanfälle hinterließen einen bleibenden Eindruck.

Keine Notwendigkeit

Drei Verwarnungen hatte Williams kassiert und Osaka dafür zunächst einen Punkt und dann ein Spiel zugesprochen bekommen. Dabei hätte sie das gar nicht gebraucht, um zu gewinnen. In einem überwiegend hochklassigen Finale war sie die bessere der zwei eindeutig besten Spielerinnen des Turniers. Sie dominierte den ersten Satz und kam auch zurück, als Williams im zweiten mit 3:1 in Führung gegangen war. Das war zu viel für die um 16 Jahre ältere US-Amerikanerin.

Wutentbrannt zerhackte sie ihren Schläger, die Nerven und ihre Beherrschung hatte sie aber schon vorher verloren.

Nach dem Punktabzug bezeichnete sie Ramos als "Dieb" und "Lügner". Dem Portugiesen blieb keine andere Wahl, als Williams mit einer Spielstrafe zu belegen. Das Drama nahm seinen Lauf.

Sexismusvorwürfe

Williams kam nicht einmal auf die Idee, sich für ihren unwürdigen Auftritt bei irgendwem zu entschuldigen. Sie machte Ramos Sexismusvorwürfe: "Ich habe andere Männer gesehen, die andere Dinge zu anderen Schiedsrichtern gesagt haben", erklärte Williams auf ihrer Pressekonferenz:

"Ich bin hier, um für Frauenrechte, Gleichberechtigung und all das zu kämpfen. Ich habe ihn als Dieb bezeichnet, weil er mir ein Spiel weggenommen hat, das fühlt sich für mich sexistisch an. Einem Mann hätte er dafür nie ein Spiel weggenommen."

Ramos hatte Williams zu Beginn des zweiten Satzes wegen unerlaubten Coachings verwarnt, daraufhin verlor die 23-malige Grand-Slam-Siegerin die Beherrschung. Allerdings gab ihr Trainer Patrick Mouratoglou das Vergehen später zu.

Viele Journalisten applaudierten Williams für ihre Rede. "Das, was ich erdulden muss, ist ein Beispiel für die nächste Person, die ihre Emotionen ausdrücken will, um eine starke Frau zu sein", sagte Williams: "Nach heute werden sie es dürfen. Vielleicht hat es nicht für mich funktioniert, aber es wird für die nächste funktionieren."

Prominente Fürsprecher

Auch Tennis-Idol Billie Jean King sieht unterschiedliche Maßstäbe für Herren und Damen bei der Bestrafung. Die Vorkämpferin für Gleichberechtigung im Tennis stimmte damit Verliererin Serena Williams zu.

King dankte ihr bei Twitter dafür, dass sie am Samstag die unterschiedlichen Standards angesprochen habe. Wenn eine Frau emotional werde, sei sie "hysterisch" und erhalte eine Strafe. Ein Mann sei dagegen "offenherzig", dies habe keine Folgen, schrieb die 74-jährige Amerikanerin nach dem Endspiel aus New York.

Regeländerung gefordert

Sie sprach sich wie viele andere dafür aus, Coaching nicht mehr zu verbieten. Williams hatte die erste Verwarnung bekommen, weil ihr Coach Patrick Mouratoglou auf der Tribüne Zeichen gemacht hatte, die sein Schützling aber wohl nicht sah. Auch Ex-Tennis-Größe Chris Evert verlangte eine Regeländerung. Die Verwarnung sei aber regelkonform gewesen. "Wäre es ein Herren-Match gewesen, wäre das alles so nicht passiert", meinte die zweifache weißrussische US-Open-Finalistin Viktoria Asarenka.

Der US-Verband erklärte, Mouratglou habe Coaching zugegeben, Williams habe aber klar gemacht, dass sie keines erhalten habe. Die Entscheidungen von Ramos könnten nicht noch einmal überprüft werden und seien endgültig. (sid, APA, red, 9.9.2018)