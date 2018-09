Münchener Rück sieht große Chancen in der Cyber-Versicherung

Verischerung denkt, dass sich der Markt in den nächsten zwei Jahren mehr als verdoppelt

Der Markt für Versicherungen gegen Cyber-Angriffe wird sich nach Schätzungen der Münchener Rück in den nächsten beiden Jahren mehr als verdoppeln. Der weltgrößte Rückversicherer sieht das Prämienvolumen derzeit bei rund vier Milliarden Dollar, wie sein oberster Risikomanager Stefan Golling am Sonntag in Monte Carlo sagte. Davon entfallen bisher 90 Prozent auf die USA. Bis 2020 sollen daraus 8,5 bis neun Milliarden Dollar werden – vor einem Jahr hatte die Münchener Rück noch bis zu zehn Milliarden für möglich gehalten. Außerhalb der USA dürfte der Markt nach ihren Erwartungen erst im nächsten Jahrzehnt anziehen. 2025 soll rund die Hälfte der weltweiten Prämien von dann 20 Milliarden Dollar aus anderen Weltregionen kommen.

Enormer Wachstum

Der weltgrößte Rückversicherer kommt laut Golling in diesem Jahr auf ein Cyber-Prämienvolumen von mehr als 400 Millionen Dollar, vier Mal so viel wie vor fünf Jahren. Die Münchener Rück bleibe bei ihrem Ziel, den Marktanteil bei zehn Prozent zu halten.

Der für die Rückversicherung zuständige Vorstand Torsten Jeworrek widersprach Kritik von großen Industrieunternehmen, die Versicherer hielten sich in dem wachsenden Geschäft zu sehr zurück. "Alle großen Marktteilnehmer sind mit auf diesem Zug." Die Münchener Rück decke in ihren Policen Schäden bis zu 100 Millionen Dollar ab. Der Münchener-Rück-Vorstand räumte aber ein, dass die Branche noch zu wenig Erfahrung mit dem Risiko habe: "Wir sehen die Nachfrage der Kunden, aber wir lernen noch." Dazu kommt, dass sich Angriffe auf Computersysteme undInternet-Steuerungen oft weltweit auswirkten. "Cyber ist eines der wenigen wirklich globalen Risiken." Sich davor zu drücken, komme aber nicht infrage: "Das ist unsere Chance, als Branche relevant zu bleiben", sagte Jeworrek.

Kosten von Stromausfall überfordert

Chief Underwriter Golling warnte die Branche aber davor, zu große Risiken auf sich zu nehmen. Die Kosten für einen globalen Internet- oder einen großflächigen Stromausfall über Stunden oder Tage überforderten die Rückversicherer. "Wir können diese Risiken nicht abdecken – und ich würde auch anderen empfehlen, das nicht zu tun." Viele Versicherer deckten Cyber-Risiken mit gewöhnlichen Policen wie Betriebsunterbrechungs-Policen ab. Das sei riskant. "Wir müssen von der stillen Deckung zu einer richtigen Deckung kommen", forderte Golling. (Reuters, 9.9.2018)