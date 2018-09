"Almost There" auf Arte: Dreiviertellebenskrisen

Drei Männer wollen im Alter nochmal etwas erleben: Mit einem Wohnmobil, als Dragqueen und als Vorleser

Jedem Lebensabschnitt seine Existenzkrise: die Quarterlife-Crisis nach dem Erwachsenwerden, die bekannte Midlife-Crisis Mitte 40, und im Lebensherbst fallen manche noch mal in ein tiefes Loch.

Der Dokumentarfilm "Almost there" (Montag, 0.40 auf Arte) von Jacqueline Zünd porträtiert drei Männer, die sich in so einem Loch befinden. "Es gibt eigentlich nichts, worauf ich besonders stolz sein könnte", zieht etwa der 78-jährige Japaner Genji Yamada nach 38 Arbeitsjahren Bilanz. Er will kein "Nure ochiba" sein – japanisch für nasses Laub, das an den Füßen klebt wie ältere Männer an ihren Frauen. Er findet eine Seniorengruppe, die Kindern Bücher vorliest – und gewinnt sein Lächeln zurück.

Campen bei Walmart

Auch der US-Amerikaner Bob Pearson wollte noch etwas erleben. Der Rat seiner Freundin: "Lass uns ein Wohnmobil kaufen!" Die Freundin ist weg, den Camper kaufte er trotzdem. Jetzt isst er allein auf einem verlassenen Walmart-Parkplatz zu Abend und fragt sich, ob er die Türe seines Wohnmobils versperren soll. Schließlich könnte das die Rettungskräfte behindern – im Falle des Falles.

Den Briten Steve Phillips verschlägt es nach Spanien. In Benidorm tritt er in britischen Bars als Dragqueen und Stand-up-Comedian auf. Der Humor ist eine Schutzreaktion, sagt er.

Kameramann Nikolai von Graevenitz lässt die Einstellungen oft so lange stehen, als hätte er so unendlich viel Zeit wie die Alten, die er porträtiert. Kein Off-Sprecher stört, nur sphärische Klänge untermalen die Stimmen der Männer. Dass die Bilder teilweise inszeniert sind und manche Texte eigentlich von der Autorin Sibylle Berg kommen, mindert den dokumentarischen Wert dabei ganz und gar nicht. (Philip Pramer, 10.9.2018)