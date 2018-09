DSDS-Teilnehmer Daniel Küblböck auf Aida-Kreuzfahrt vermisst

Laut Betreibern des Schiffs soll ein Passagier von Bord gesprungen sein

Daniel Küblböck wird vermisst, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Er war an Bord einer Aida-Kreuzfahrt von Hamburg nach New York. Der 33-jährige Sänger war 2002 durch seine Teilnahme an der deutschen Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt geworden. 2003 belegte er in der ersten Staffel den dritten Platz.

Reederei Aida Cruises bestätigte in einem Statement, dass seit dem frühen Sonntagmorgen ein Gast vermisst werde: "Aida Cruises bestätigt, dass am frühen Morgen des 9. September 2018 ein Gast von Aida Luna auf dem Seeweg nach Neufundland über Bord gesprungen ist." Der Kapitän und die Crew von Aidaluna hätten umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

Ein Kabinencheck sei ebenfalls durchgeführt worden, der bestätigte, dass ein männlicher Gast, Daniel Küblböck, vermisst wird. Das Schiff sei vorsorglich gestoppt und zur Stelle zurückgefahren worden, wo der Vorfall angenommen wurde.

Die Küstenwache suche ebenfalls mit Flugzeugen und Hubschraubern nach dem 33-Jährigen.