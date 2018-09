Traktoranhänger in Allhartsberg umgestürzt: Braut unter Schwerverletzten

Opfer laut ÖAMTC alle im Alter von 20 bis 25 Jahren

Allhartsberg – In Allhartsberg (Bezirk Amstetten) ist am frühen Samstagabend ein nach Polizeiangaben mit 14 Personen besetzter Traktoranhänger umgestürzt. Sechs Menschen wurden schwer, sieben weitere leicht verletzt, teilte das Rote Kreuz mit. Die Opfer – alle Frauen – wurden in Krankenhäuser in Nieder- und Oberösterreich transportiert.

Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner ereignete sich der Unfall gegen 17.50 Uhr auf einer Landesstraße zwischen Allhartsberg und Sonntagberg. Für die Rettungskräfte gab es einen Großeinsatz. Neben drei Notarzthubschraubern rückten allein seitens des Roten Kreuzes drei Notarzteinsatzfahrzeuge und elf Rettungswagen aus, berichtete Sprecherin Sonja Kellner. Zwei Feuerwehren unterstützten die Helfer, sagte Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten auf Anfrage.

Notarzthubschrauber im Einsatz

"Unter den Schwerverletzten war auch die Braut in spe", berichtete "Christophorus 15"-Pilot Walter Langebner am Sonntag in einer ÖAMTC-Aussendung. "Sie erlitt bei dem Unfall schwere Kopf- und Thorax-Verletzungen. Wir haben sie ins AKH Linz geflogen." Nach Club-Angaben sind die Opfer alle im Alter von 20 bis 25 Jahren.

Zu dem Großeinsatz wurden auch "Christophorus 10" aus Linz und "Christophorus 2" aus Krems gerufen. Diese beiden Notarzthubschrauber flogen Frauen ins UKH Linz bzw. ins Universitätsklinikum St. Pölten. Die drei weiteren Schwerverletzten wurden mit Notarzteinsatzfahrzeugen nach Amstetten, Waidhofen a.d. Ybbs und Steyr transportiert. (APA, 9.9.2018)