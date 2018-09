Osaka schlägt Serena Williams sensationell im US-Open-Finale

Erste japanische Major-Siegerin der Geschichte

New York – Nicht Serena Williams, sondern Naomi Osaka hat am Samstag in New York ein Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Die erst 20-jährige Osaka besiegte die 16 Jahre ältere US-Amerikanerin im Finale der US Open nach 1:19 Stunden mit 6:2,6:4. Osaka ist damit die erste Grand-Slam-Siegerin im Einzel aus Japan überhaupt, auch bei den Herren ist das bisher keinem Spieler gelungen.

Game-Abzug gegen Williams

Williams wurde hingegen ihr siebenter US-Open-Titel verwehrt. Auch ihren Traum, den Allzeitrekord der Australierin Margaret Court (24 Major-Titel) endlich zu egalisieren, konnte die 23-fache Grand-Slam-Siegerin vorerst noch nicht verwirklichen. Im Endspiel kam es zu einem für Williams folgenschweren Eklat: Nach einer angeblichen Verwarnung wegen Coachings, den Williams nicht hinnehmen wollte, eines späteren Racketwurfs und einer verbalen Attacke gegen Schiedsrichter Carlos Ramos, wurde Williams im zweiten Satz sogar ein Game abgezogen.

Osaka kassierte für ihren ersten Grand-Slam-Titel einen Siegerscheck in Höhe von 3,8 Millionen Dollar, Williams bekam 1,85 Mio. Im Ranking wird sich Osaka vom 19. Platz an die 7. Stelle und damit erstmals in die Top Ten verbessern. Williams ist ab Montag 16. (APA, 8.9.2018)