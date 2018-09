Jack Ma bleibt vorerst doch Vorsitzender von Alibaba

Am Montag soll lediglich Plan für seine Nachfolge verkündet werden

Hongkong – Jack Ma geht laut einem Bericht seiner eigenen Zeitung doch noch nicht in Pension. Der chinesische Milliardär werde zwar am kommenden Montag einen Plan für die Regelung seiner Nachfolge verkünden, aber weiterhin Vorstandsvorsitzender des Online-Giganten Alibaba bleiben, schrieb die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post", deren Eigentürmer Ma ist, am Samstag auf ihrer Website.

Zuvor hatte die "New York Times" berichtet, dass der 53-Jährige am Montag die Spitze von Alibaba verlassen werde, um sich künftig Bildungsprojekten zu widmen. Den bevorstehenden Wechsel an der Spitze des Unternehmens bezeichnete er demnach "nicht als Ende, sondern als Beginn einer Ära". Die Aussagen in der US-Zeitung seien aus dem Kontext gerissen worden und "faktisch falsch", zitierte die "South China Morning Post" einen Sprecher von Alibaba. (APA, 8.9.2018)