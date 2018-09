Empörung über antisemitische Attacke auf jüdischen Wirt in Chemnitz

Proteste am Samstag hatten kaum Zulauf und verliefen störungsfrei

Chemnitz/Berlin – Die ostdeutsche Stadt Chemnitz kommt nicht zur Ruhe: Nach größeren Protesten haben die Versammlungen am Samstag zwar kaum Zulauf. Für Empörung sorgt nun aber die Anzeige einer antisemitischen Attacke auf einen jüdischen Wirt. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schaltete sich ein.

Es hätte ein Tag zum Durchschnaufen werden können in Chemnitz: Zwei angekündigte Versammlungen in der Innenstadt bleiben am Samstag mit mehreren Dutzend Personen weitgehend ohne Zulauf. Doch die erst spät bekannt gewordene Anzeige eines jüdischen Restaurants wegen einer Attacke bei den Ausschreitungen vor zwei Wochen sorgt für Aufregung. Hatten die gewaltsamen Proteste noch größere Dimensionen als zunächst angenommen?

Vermummte Angreifer

Das Restaurant "Schalom" liegt am Rande der Innenstadt, ein schmuckes Lokal in einer ruhigen Wohngegend. Rund vierzig Gäste haben dort Platz, es wird koscheres Essen serviert. Geschäftsführer Uwe Dziuballa sitzt an diesem Samstag in seinem Lokal, die Aufmerksamkeit der Medien ist ihm fast zuviel. Nun hat ihn der Ministerpräsident angerufen.

Nach Dziuballas Schilderungen ist er am Montag, den 27. August, von mehreren Menschen angegriffen worden. An dem Tag habe es im Restaurant einen Vortrag gegeben. Gegen 21.40 Uhr – als schon fast alle Besucher das Lokal verlassen hatten – sei er wegen eines Geräuschs vor die Tür getreten. Vor ihm hätten zwischen zehn bis zwölf zum Teil vermummte Personen gestanden.

"Entweder habe ich laut gedacht oder leise gesagt: Haut ab", erinnert Dziuballa sich. Er meint, den Satz "Judensau, hau ab aus Deutschland!" gehört zu haben. In der derselben Sekunde seien Steine, Flaschen und eine Eisenstange an ihm vorbeigeflogen. Er wird an der rechten Schulter getroffen. "Nach weiteren drei oder vier Sekunden war das Ganze vorbei."

Dziuballa ruft die Polizei, die schnell am Restaurant ist. "Die Polizei hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt mir gegenüber korrekt, respektvoll, kompetent verhalten", sagt er. Schon in der Vergangenheit war es mehrmals zu Angriffen aus das Lokal gekommen. Seit ein paar Jahren waren diese aber ausgeblieben. Die Polizei Chemnitz will sich am Samstag zu der Anzeige nicht äußern.

"Schändliche Tat"

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verurteilt die Attacke scharf. "Das ist eine ganz schändliche Tat. Es zeigt, wie sehr sich da die Gewalt Bahn bricht", sagt er. "Wir wollen dieses Restaurant, wir wollen jüdisches Leben im Freistaat Sachsen unterstützen." Er will den Wirt nun besuchen.

Derweil kritisiert das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus, dass die Polizei die Anzeige nicht schon viel eher öffentlich gemacht hat. "Es ist ungeheuerlich, dass in Chemnitz ein vermummter Mob das einzige jüdische Restaurant attackiert, antisemitische Parolen ruft und die Öffentlichkeit erst Tage später von dem Fall erfährt", teilt ein Sprecher mit.

In der Chemnitzer Innenstadt ist es am Samstag unterdessen weitgehend ruhig. Eine Versammlung gruppiert sich um die Kerzen, Blumen und Fotos an dem Ort, an dem vor knapp zwei Wochen ein 35-jähriger Deutscher mutmaßlich von Asylbewerbern getötet wurde. Zwei Versammlungen sind von Privatpersonen angemeldet, doch es kommen nur wenige. "Es sind Personen im unteren zweistelligen Bereich", sagt ein Polizeisprecher. Noch am Freitag hatten in der Stadt Tausende demonstriert.

Dem Wirt Dziuballa machen die Proteste in der Innenstadt trotz der Attacke keine allzu große Angst. "Ich fühle mich nicht bedroht in Chemnitz", sagt er. "Ich mache mir – wenn überhaupt – Gedanken über die Entwicklung des Landes an sich." (APA, 8.9.2018)