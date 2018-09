Das Team von Robert Prosinecki setzt sich in Belfast 2:1 durch

Belfast – Das Fußball-Nationalteam von Bosnien und Herzegowina hat das erste Spiel in der Österreich-Gruppe B3 der Nations League gewonnen. Das Team von Robert Prosinecki besiegte am Samstag Nordirland in Belfast 2:1 (1:0) und feierte damit eine gelungene Generalprobe vor dem Österreich-Gastspiel am Dienstag.

Die Tore erzielten Haris Duljevic (36.) und Elvis Saric (64.). Will Grigg betrieb Kosmetik (93.). (APA, 8.9.2018)