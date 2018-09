Wilders für Allianz der Rechtspopulisten bei EU-Wahl

Der Niederländischer Rechtspopulist hofft auf Bündnis u.a. mit FPÖ und Lega

Cernobbio – Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders hat sich ebenfalls für die Gründung eines europaweiten Bündnisses von Rechtspopulisten für die EU-Wahlen im Frühling 2019 ausgesprochen. Das betonte er beim Wirtschaftsforum "Ambrosetti" in Cernobbio am Comer See am Samstag. Diesem Bündnis soll u.a. die FPÖ, die italienische Lega und Frankreichs Rassemblement National von Marine Le Pen angehören.

Wilders, dessen Partei den Namen Partij voor de Vrijheid (PVV – Partei für die Freiheit) trägt, zeigte sich zuversichtlich, dass es zu so einem Bündnis kommen wird. "Es wäre positiv, wenn mehr Gruppierungen ihre Kräfte in Hinblick auf die nächsten EU-Wahlen vereinen würden", sagte der Niederländer. Mit Blick auf einen möglichen Zusammenschluss der europakritischen Parteien aus Österreich, Italien und "in Kürze wahrscheinlich Schweden" sprach Wilders von einem "historischen Prozess" für die nächsten Jahre in Europa. (APA, 8.9.2018)