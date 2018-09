Löger verkündet trotz Widerstands Einigung auf EU-Digitalsteuer

In einem "Kraftakt" habe man eine gemeinsame Linie gefunden, sagte Löger. Andere widersprechen

Wien – Finanzminister Hartwig Löger hat am Samstag für Schlagzeilen gesorgt. Ér verkündete nach einer Sitzung der EU-Finanzminister, dass sich die Gruppe auf einen neuen Weg zur Besteuerung von digitalen Unternehmen geeinigt hätten. Es sei "in einem Kraftakt gelungen, eine gemeinsame Linie zu finden", sagte Löger, der den Vorsitz des Ministerrats innehat.

Mit der Maßnahme werde sichergestellt, dass die digitale Wirtschaft einen Beitrag zum Steueraufkommen leiste. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, in einer Übergangsphase eine Steuer von drei Prozent auf Online-Werbung, Datenverkauf und Platform-Umsätze (z.B. AirBnB) einzuheben. Mit diesen Maßnahmen soll kurzfristig verhindert werden, dass IT-Giganten wie Google oder Facebook in Europa kaum Steuern zahlen.

Auch Widerstand

Allerdings ergaben Standard-Recherchen, dass Lögers Interpretation – vorsichtig ausgedrückt – ziemlich optimistisch war. Wie der Standard aus Ratskreisen erfuhr, hat sich am Widerstand mehrerer Länder bei der Sitzung in Wien nichts geändert. "Fünf Staaten sind gegen die Google-Steuer", sagte ein hoher Vertreter der EU-Kommission, der namentlich nicht genannt werden wollte. Eine weitere Sitzungsteilnehmerin bestätigte das grundsätzlich, differenzierte aber: "Irland, Schweden und Dänemark sind gegen den Vorstoß, Malta und Finnland haben einige Bedenken vorgebracht."

In der Materie herrscht Einstimmigkeit, weshalb eine rasche Einigung aus Sicht von Beobachtern unwahrscheinlich sein dürfte. Löger hingegen kündigte eine Lösung bis Jahresende an. Letztlich musste auch er einräumen, dass "auf technischer Ebene" noch Fragen geklärt werden müssen. Allerdings blieb der Österreich auf mehrmalige Nachfrage bei seiner Version, wonach alle Mitgliedsstaaten an einem Strang zögen.

Fünf Gegner



Doch Nachfragen bei einigen Finanzministern zeichnen ein anderes Bild. Mehrfach wurde angesprochen, dass sich die EU auf eine globale Lösung fokussieren soll. Hier laufen parallel Gespräche auf Ebene der Industriestaatenorganisation OECD, allerdings geht es dabei um eine langfristige Lösung für die Besteuerung der Erträge, während die jetzt von der EU-Kommission forcierte Service Tax auf den Umsätzen basiert. Die Vertreter Schwedens und Dänemarks argumentierten, man könne die Ergebnisse der OECD-Verhandlungen nicht antizipieren. Andere wieder sprachen die Gefahr an, dass die USA sich hinter Google und Facebook stellen und eine Eskalation im Handelsstreit vornehmen werden, der sich gerade etwas entspannt habe.

Unterschiedliche Auffassungen gab es auch zu einer Sunset Clause, mit der die Service Tax auslaufen und in eine allgemeine neue Form der Besteuerung digitaler Betriebsstätten übergeführt werden soll.

(Andreas Schnauder, 8.9.2018)