Samsungs Galaxy S10 könnte eines der ersten Handys mit 5G sein

Gerüchten zufolge soll das kommende Flaggschiff in drei verschiedenen Varianten erscheinen

Samsungs nächstes Flaggschiff, das Galaxy S10, wird zwar erst im Frühjahr des kommenden Jahres erscheinen, dennoch brodelt bereits die Gerüchteküche. Einigen Leaks zufolge, über die unter anderem WinFuture berichtet, soll das neue Smartphone in drei Varianten angeboten werden – einer günstigeren Light-Version, einer regulären, sowie einer teureren Variante mit 5G-Unterstützung. Die Geräte tragen aktuell die Codenamen Beyond 0, Beyond 1 und Beyond 2. Das teuerste Modell soll dabei mehr als 1.000 US-Dollar kosten und nur in limitierter Stückzahl verkauft werden.

Fingerabdruckscanner?

Ansonsten gibt es noch kaum Informationen zu dem neuen Gerät. Angeblich soll Samsung bei seinem nächsten Flaggschiff einen Fingerabdruckscanner im Display integrieren, ein Feature, was Gerüchten zufolge absichtlich beim Note 9 unterbunden wurde und welches bei Geräten anderer Hersteller bereits angeboten wird.

Wann das Smartphone konkret erscheinen wird, ist unklar. Der Mobile World Congress 2019 wird kolportiert, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass Samsung sein neues Handy dort präsentieren wird, nachdem solche Gerüchte sich in den vergangenen Jahren als unwahr erwiesen haben. (red, 8.9.2018)