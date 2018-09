Argentinien und Brasilien gewinnen erste Testspiele nach WM

Rekordweltmeister besiegte USA, Argentinien ohne Messi 3:0 gegen Guatemala

Wien – Argentinien und Brasilien haben am Samstag ihre ersten Fußball-Länderspiele nach der verpatzten WM gewonnen. Rekordweltmeister Brasilien besiegte die USA mit 2:0 (2:0), Argentinien hatte auch ohne Star Lionel Messi beim 3:0 (3:0) gegen Guatemala keine Probleme. Uruguay bezwang Mexiko mit 4:1 (3:1).

Brasilien siegte in New Jersey dank Treffer von Firmino (11.) und Neymar (43.). Teamchef Tite setzte in seiner Startelf fast genau auf jenes Team, das bei der WM im Viertelfinale gegen Belgien ausgeschieden ist. Nur Liverpool-Mittelfeldspieler Fabinho war neu in der Startformation.

Argentinien ohne Messi

Beim klaren Erfolg von Argentinien sorgten in Los Angeles Gonzalo Martinez (27./Elfmeter), Giovani Lo Celso (35.) und Giovanni Simeone (44.) bereits vor der Halbzeit für den Endstand. Lionel Messi stand nicht im Aufgebot, der Superstar hat seine Zukunft im Nationalteam nach dem WM-Achtelfinal-Aus gegen den späteren Weltmeister Frankreich offen gelassen.

WM-Viertelfinalist Uruguay setzte sich in Houston gegen WM-Achtelfinalist Mexiko mit 4:1 durch. Barcelonas Stürmerstar Luis Suarez war mit zwei Toren und einer Vorlage der herausragende Spieler der Partie. (APA, 8.9.2018)