Niessl tritt am 28. Februar als Landeschef im Burgenland ab

Ex-Verteidigungsminister Doskozil übernimmt – Parteitag im Burgenland tagt

Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl tritt am 28. Februar ab. Das hat Niessl am Samstag bekannt gegeben.

Nach 18 Jahren übergibt Niessl zudem am Samstag den Vorsitz der örtlichen Landeshauptmann-Partei SPÖ an Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil. Die Kür des ehemaligen Verteidigungsministers erfolgt derzeit auf einem Landesparteitag in Oberwart, bei dem auch SPÖ-Bundeschef Christian Kern anwesend ist.

Kern streut Rosen

Nach dem offen ausgetragenen Konflikt mit Doskozil über die Ausrichtung der Partei hat Altkanzler Kern nun das Gemeinsame in den Vordergrund gestellt. Anlässlich seiner Rede beim burgenländischen Landesparteitag schilderte er die örtliche Migrationspolitik sogar als vorbildlich.

Den Parteitag nannte der Bundesparteivorsitzende eine "Demonstration der Einigkeit und des Zusammenstehens". Er sei sich sicher, dass man den Weg für Österreich und das Burgenland Schulter an Schulter beschreiten werde.

Für die Landespartei gab es nur Lob. Dem scheidenden Vorsitzenden Hans Niessl stellte er am "Ende einer Ära ein Zeugnis mit lauter Einsern" aus. In der Migrationspolitik lobt er die im Burgenland erfolgreiche Handschrift: "Das werden wir in ganz Österreich betreiben."

Keine Wehmut

"Der Parteitag ist für mich nicht mit Wehmut oder Melancholie verbunden", meinte Niessl in seinem mehr als halbstündigen Statement. "Ich bin froh darüber, dass wir einen starken, erfahrenen, kompetenten Parteivorsitzenden bekommen". Doskozil werde nicht in seine Fußstapfen treten, sondern müsse seine eigenen Spuren hinterlassen. "Jeder ist eine andere Persönlichkeit, jeder muss neue Impulse setzen. Du wirst dir dein Team aussuchen, deine Schwerpunkte setzen", meinte er zu dem künftigen Parteichef. Doskozil müsse seinen Weg alleine gehen – mit seinem Team. Dieses neue Team soll er sich bis zur Übergabe am 28. Februar bei einem Sonderlandtag zusammenstellen.

Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit der Partei hat Niessl. Trotz des bevorstehenden Wechsels liege man in dem Umfragen besser als bei der letzten Wahl. Niessl kann sich sogar vorstellen, dass man wieder nahe an eine absolute Mehrheit kommen könnte.

In seiner Rede blickte Niessl auf seine 18 Jahre als Landeshauptmann zurück. Etwa darauf, dass man in den vergangenen 18 Jahren ein Plus von 30 Prozent an Arbeitsplätzen netto habe verbuchen können, sagte er. Außerdem zähle das Burgenland heute zu den Aufsteiger-Regionen in Europa.

Sein Statement nutzte Niessl auch, um einmal mehr Kritik an der Bundesregierung zu üben. "Überheblichkeit kommt vor dem Fall", meinte er in Hinblick darauf, dass die Bundesländer nicht ernst genommen würden und stieß damit ins gleiche Horn wie zuvor schon Bundesparteichef Christian Kern. "Wir müssen auf die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen eingehen, um wieder die Nummer eins in Österreich zu werden", sagte Niessl.

An Doskozil gerichtet meinte Niessl: "Ich bin überzeugt davon, du wirst ein exzellenter Vorsitzender und du wirst mit der Sozialdemokratie auch in Zukunft großartige Erfolge feiern." Und: "Ich übergebe dir eine wunderbare Partei." (APA, 8.9.2018)