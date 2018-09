Pässe für Südtiroler: Italien sauer auf Österreich

Es sei "sonderbar", dass Wien als EU-Vorsitzland Uneinigkeit schürt, heißt es in Rom

Rom – Das italienische Außenministerium hat die Pläne Österreichs zur Einführung der Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler als "unangebrachte Initiative" bezeichnet. Diesbezüglich habe Italien "diplomatische Schritte" in Wien unternommen, hieß es in einer am Freitagabend veröffentlichten Presseaussendung.

"Unangebracht"

"Das Außenministerium bekräftigt die Position, die bereits Außenminister Enzo Moavero Milanesi dargelegt hat: Österreichs Initiative ist wegen seiner potenziell störenden Tragweite unangebracht", so die Presseaussendung.

Die österreichischen Behörden hätten dem Außenministerium in Rom bestätigt, dass die Einführung der Doppelstaatsbürgerschaft Teil des Regierungsprogramms sei, heißt es in der Aussendung. "Es ist vor allem sonderbar, dass die österreichische Regierung, die den EU-Ratvorsitz innehat, Gesetzprojekte fördert, die die Uneinigkeit schüren, statt sich auf Initiativen zu konzentrieren, die vereinen und den gegenseitigen Einklang fördern können", hieß es.

"Eine solche Initiative ist wirklich seltsam, wenn man berücksichtigt, dass es für die Bürger der verschiedenen EU-Mitgliedstaaten bereits eine europäische Staatsbürgerschaft gibt", hieß es in der Presseaussendung.

Kontakt mit Wien und Botschaft

Am Freitag hatte das italienische Außenministerium Kontakte zur Regierung in Wien aufgenommen. Dies berichtete der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi.

Das Außenministerium habe auch Kontakte zum österreichischen Botschafter in Rom, Rene Pollitzer, sowie zur italienischen Botschaft in Wien aufgenommen. "Angesichts heikler Angelegenheiten wie die Flüchtlingsproblematik und die Finanzplanung scheint mir die Frage der Doppelstaatsbürgerschaft für Bürger eines Nachbarlandes, die ohnehin die europäische Staatsbürgerschaft haben, das letzte der Themen, die aufgeworfen werden sollten", so Moavero Milanesi am Rande des Wirtschaftsforums "Ambrosetti" in Cernobbio am Comer See.

Die SPÖ hat in Sachen Doppelpass für Südtiroler Kritik an der Regierung geübt. "Offenbar weiß hier die eine Hand nicht, was die andere tut. Anders ist nicht zu erklären, dass nicht einmal die Südtirol-Sprecher der Regierungsfraktionen wissen, was ihre schwarz-blaue Bundesregierung in Sachen Änderung der Doppelstaatsbürgerschaft plant", so SPÖ-Südtirol-Sprecher Hermann Krist in einer Aussendung.

Die Bundesregierung hatte am Freitag einen Bericht der "Tiroler Tageszeitung" dementiert, wonach bereits ein fertiger Gesetzesentwurf für eine Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler vorliege und am Freitag der Regierung vorgelegt werde. Laut Krist wäre "die Bundesregierung – allen voran der Bundeskanzler, die Außenministerin und der Innenminister – an der Reihe, hier für volle Aufklärung zu sorgen". Die Mitglieder des parlamentarischen Südtirol-Ausschusses hätten ein Recht, eingebunden zu werden, sagte der SPÖ-Südtirol-Sprecher und kritisierte die "undemokratische und intransparente Vorgangsweise" und sprach von "Tohuwabohu-Politik". (APA, 8.9.2018)