Verpatztes Debüt für Herzog als Israel-Trainer

0:1-Niederlage gegegen Albanien zum Auftakt der Nations League – Italien rettet Remis gegen Polen

Andreas Herzogs Premiere als Teamchef der israelischen Fußball-Nationalmannschaft hätte nicht schlechter laufen können. Die Israelis verloren am Freitagabend zum Auftakt der Nations League in Liga C in Elbasan gegen Albanien 0:1. Italien kam in der ersten Liga gegen Polen zuhause nicht über ein 1:1 hinaus, Russland feierte in Liga B einen 2:1-Auswärtssieg in der Türkei.

37 Tage nach seiner überraschenden, vom Ex-ÖFB- und nunmehrigen Israel-Verbands-Sportdirektor Willi Ruttensteiner eingefädelten Verpflichtung, schickte Herzog die israelische Auswahl in einer 5-3-2-Formation auf den Rasen der Elbasan Arena. Er sah, wie Beram Kayal und Rückkehrer Eran Zahavi in der ersten Hälfte gute Einschussmöglichkeiten vergaben und auf der anderen Seite Taulant Xhaka den Weltranglisten-58. mit einem Gewaltschuss aus 20 Metern nach der Pause in Führung schoss (55.).

Viele Fehlpasses

Viele Fehler im Spielaufbau und Passspiel machten es den Israelis, wo Salzburgs Munas Dabbur eine auffällige, aber glücklose Partie ablieferte, jedoch schwer, zu guten Möglichkeiten zu kommen. Dazu ließen die kampfkräftigen Albaner die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Tatsächlich vergaben die Hausherren noch Chancen auf einen höheren Sieg. Den zuletzt angeschlagenen Austria-Stürmer Alon Turgeman ließ Herzog auf der Bank.

In Bologna hatten die Polen ausgezeichnete Einschussmöglichkeiten, fanden aber in Italien-Tormann Gianluigi Donnarumma ihren Meister, ehe Robert Lewandowski nach Jorginho-Fehler Piotr Zielinski mit einer Maßflanke bediente (40.). In der zweiten Hälfte machte Jorginho seinen Fehler gut, er verwertete einen Elfmeter nach Foul an Federico Chiesa zum 1:1-Endstand (78.).

Im Hoch bleibt das russische Nationalteam. Beim 2:1 in der Türkei besorgten die WM-Helden Denis Tscheryschew (13.) und Artjom Dsjuba (49.) die Tore der "Sbornaja". (APA, red, 7.9.2018)