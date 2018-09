Doskozil wird zum neuen burgenländischen SPÖ-Chef gewählt

Niessl tritt nach 18 Jahren ab

Oberwart – Generationenwechsel im Burgenland: Hans Niessl übergibt am Samstag nach 18 Jahren den Vorsitz der örtlichen Landeshauptmann-Partei SPÖ an Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil. Die Kür des ehemaligen Verteidigungsministers erfolgt bei einem Landesparteitag in Oberwart, zu dem rund 1.400 Gäste erwartet werden, darunter auch Bundesparteichef Christian Kern.

Neben dem Wahlergebnis des neuen Vorsitzenden wohl besondere Aufmerksamkeit erlangen wird die Ankündigung, wann Niessl auch das Amt des Landeshauptmanns übergibt. Erwartet wird ein Termin im ersten Halbjahr 2019. (APA, 7.9.2018)