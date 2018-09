Platzsturm in Salzburg: Fan-Ausschluss und Geldstrafe für Belgrad

Serben müssen CL-Auswärtsspiele gegen PSG und Liverpool ohne Fans bestreiten

Nyon/Belgrad/Salzburg – Roter Stern Belgrad muss in den ersten beiden Auswärtsspielen in der Fußball-Champions-League gegen Paris St. Germain und Liverpool auf die Unterstützung der Fans verzichten. Dieses Urteil fällte die UEFA-Disziplinarkommission am Freitag. Serbiens Meister wurde bestraft, da Anhänger nach dem Schlusspfiff des Play-off-Duells mit Salzburg in Wals-Siezenheim vor Freude den Platz gestürmt hatten.

Die Belgrader müssen zudem eine Geldstrafe von 30.000 Euro bezahlen und für Schäden aufzukommen, die Roter-Stern-Fans in Salzburg verursachten. Roter Stern qualifizierte sich erstmals für die "Königsklasse". Nach einem 2:2-Auswärtsremis gegen Salzburg, das aufgrund der Auswärtstorregel nach dem Hinspiel-0:0 für den Aufstieg genug war, kam es zu einem Platzsturm der Belgrader Fans. Die UEFA leitete daraufhin auch gegen Salzburg, das als Veranstalter für den Ordnerdienst verantwortlich war, ein Verfahren ein. Dieses findet erst am 27. September statt. (APA, 7.9.2018)