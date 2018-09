Neue Cebit soll 2019 wieder fünf volle Tage dauern

Soll mit der alten Cebit nicht mehr vergleichbar sein

Die Macher der Cebit in Hannover wollen ab 2019 wieder an vollen fünf Tagen für Besucher öffnen. In diesem Jahr war der erste Tag der komplett umgestalteten, einst weltgrößten Computershow ein Konferenztag. Anwenderbranchen, die sich durch Digitalisierung stark veränderten, sollten im kommenden Jahr noch stärker das Bild der Cebit prägen, sagte Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG.

Neue Konzepte

Dabei gehe es beispielsweise um Konzepte zur Zukunft der Mobilität. Die Cebit (24. bis 28. Juni 2019) werde aber auch die Transformation etwa der Versicherungs- und Gesundheitsbranche aufgreifen.

Der Grundstein für neues Wachstum sei gelegt, die Cebit solle "noch klarer als Europas führendes Digital-Event" positioniert werden, sagte Frese. Insgesamt lockte die Cebit in neuem Gewand im laufenden Jahr 120.000 Menschen auf das Messegelände – und damit noch einmal deutlich weniger als 2017 mit 200.000 Besuchern. Die alte und neue Cebit seien aber nicht zu vergleichen, betonte Frese damals. Aussteller und Partner seien allesamt zufrieden gewesen. (APA, 07.09.2018)