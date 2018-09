EMS-Chef: "Wenn ich Entertainment sage, glauben die ich betreibe einen Puff"

Christoph Rahofer hat seine ursprüngliche Firma verkauft – und gleich nochmal gegründet. Der Multiunternehmer konzipiert Ausstellungen und arbeitet an Hologrammshows.

STANDARD: Sie organisieren Ausstellungen, planen Events, brauen Bier, entwickeln Spiele. Doch sprechen wir zuerst über Ihre Virtual Reality Development GmbH. Mit der haben Sie unlängst den Constantinus Award ergattert. Wann haben Sie das Potenzial erkannt?

Rahofer: Der Schlüsselmoment war, als Mark Zuckerberg vor drei Jahren Oculus gekauft hat. Da wusste ich, dass in Kürze viel mehr hinter Virtual Reality (VR) stecken wird. Den Constantinus für Virtual Reality Adventures haben wir auch bekommen, weil wir sehr früh dran waren. Das prämierte Projekt kann man in Las Vegas und Wien testen. Mit einer VR-Brille begeben Sie sich in neue Situationen, es geht um Gleichgewicht, Reaktion, Lernen, Erleben.

STANDARD: Ihre Hightechfirma hat nicht einmal eine Website.

Rahofer: Die braucht kein Mensch. Wer uns will, findet uns. Wir hatten bis jetzt gar keine Zeit, uns um eine Website zu kümmern. Wir wollten VR zuerst als Interface für Ausstellungskonzepte einsetzen. Das Thema hat sich selbst überholt und verselbstständigt, in einer Form, dass wir ein eigenes Produkt daraus geschaffen haben.

STANDARD: Was wurde aus VR im Rahmen von Ausstellungen?

Rahofer: Setzen wir ein, aber weniger intensiv als zuerst gedacht. Die Anwendungsmöglichkeiten von VR sind unendlich. Wir profitieren davon, dass VR noch nicht für den Massenmarkt geeignet ist. Vor zwei Jahren dachten wir, dass VR bald in jedem Haushalt zu finden sein wird. Das hat sich nicht erfüllt, vermutlich ist die Prozessortechnologie noch nicht ausgereift genug. Aber weil die Menschen nicht täglich mit VR konfrontiert sind, sind sie quer durch alle Altersklassen neugierig und wollen VR ausprobieren.

STANDARD: Setzen Sie VR hauptsächlich im Entertainment ein?

Rahofer: Mit dem Wort Entertainment muss man aufpassen. Wenn Sie das einem österreichischen Banker sagen, denkt er an das Rotlichtmilieu. Wenn ich sage, ich arbeite in der Entertainmentbranche, glauben die, ich betreibe einen Puff. Emotionalisierung ist das etwas sperrige, aber richtige Wort. Wer mit Marken zu tun hat, weiß, was gemeint ist. Emotionalisierung ist breiter als Entertainment. Es gibt mehr an Emotionen als nur Spaß, zum Beispiel Angst. Wir haben uns angesehen, ob man Spinnenphobie bekämpfen kann, wenn man sich immer wieder virtuellen Angstsituationen aussetzt.

STANDARD: Hat es funktioniert?

Rahofer: Zu wenige haben mitgemacht, um wissenschaftliche Schlüsse zu ziehen. Aber das Feedback der Teilnehmer deutet in die Richtung. Dasselbe gilt für Flugangst. Interessant ist, dass die Leute nicht daran denken, die Brille abzunehmen oder die Augen zuzumachen, wenn die Angst zu groß wird. Das Erlebnis ist weg, wenn man die Augen schließt. Das ist für mich die Messlatte für Emotionalisierung – man entkommt ihr nicht im virtuellen Raum.

STANDARD: Das ist bei Hologrammshows anders. Warum reizt Sie dieses Feld?

Rahofer: Weil das Potenzial riesig ist. Hologrammperformances sind schon sehr weit. Ich bin vor kurzem in London in einer Hologrammshow meines neuesten Projektpartners gesessen. Die haben Roy Orbison auf die Bühne gebracht. Wir gründen ein weltweit agierendes Joint Venture in dem hoffentlich auch Wien eine entscheidende Rolle spielen wird. Dass der Sänger ein Hologramm ist, hat man kaum gemerkt, der Effekt war unglaublich. Eigentlich sind Hologramme ein alter Hut, man kennt sie aus Star Trek. Jetzt sind wir aber endlich auf einem technologischen Stand, der Hologramme konzert- und ausstellungstauglich macht.

STANDARD: Wie geht das?

Rahofer: Genau will ich das nicht verraten. Technisch sind Hologramme sehr aufwendig, für ein Konzert braucht es außergewöhnliches Ausgangsmaterial. Das Bild oder besser Video ist eigentlich zweidimensional. Der Betrachtungswinkel darf nicht zu groß sein, sonst funktioniert der Effekt nicht. In London wurden einige Plätze an den Seiten der Bühne deshalb gar nicht verkauft. Wir arbeiten an einer Verbesserung.

STANDARD: Was bedeuten neue Technologien für das Ausstellungsbusiness, aus dem Sie kommen?

Rahofer: Hightech eröffnet unglaublich viele Möglichkeiten, aber man muss nicht immer und überall auf Virtual Reality oder Hologramme zurückgreifen. Im Zentrum stehen die Exponate, Videoguides können auch gut durch eine Ausstellung führen. Wichtig ist, dass man den Nerv der Menschen trifft. Also die Ausstellung ist so konzipiert, dass sie auf Tournee gehen kann und von Menschen in Österreich wie Japan oder den USA angenommen wird.

STANDARD: Was war Ihre erfolgreichste Ausstellung?

Rahofer: International waren die meisten meiner Ausstellungen ein Riesenerfolg. In Österreich war Tutanchamun mit 450.000 Besuchern die bisher erfolgreichste Ausstellung. Dürer in der Albertina hatte eine halbe Million Besucher, aber unsere Ticketpreise waren höher und wir haben bereits im Vorverkauf 50.000 Tickets verkauft. Das hat davor und danach niemand geschafft. Ich selbst auch nicht.

STANDARD: Das war noch mit Ihrer alten Firma.

Rahofer: Genau, EMS habe ich 2012 an einen asiatischen Fonds verkauft und auf bis zu 350 Mitarbeiter auf vier Kontinenten vergrößert. 2018 habe ich mit EMS Entertainment in Las Vegas inhaltlich die gleiche Firma noch einmal gestartet. Konzertveranstaltungen mache ich nur noch als Hobby.

STANDARD: Sie haben Wirtschaft studiert.

Rahofer: Aber immer auch Musik gemacht. Als Student in einer Band, mit Auftritten in Clubs und Proberaum im Wuk. Eines meiner Stücke kennen Sie vielleicht. Ich habe die Hymne für den ÖFB komponiert. Als die Champions League eine Hymne bekam, wollte der ÖFB auch so etwas. Das war eine schöne Herausforderung und hat mir auch ein bisschen finanzielle Sicherheit gegeben.

STANDARD: Was machen Sie heute neben Ihrem Beruf?

Rahofer: Bier und Schlaffässer. Also Fässer, in denen man schlafen kann. Das ist super cool.

STANDARD: Das klingt ziemlich seltsam.

Rahofer: Stichwort Glamping. Wir haben in Tattendorf ein Schlaffassdorf gebaut. Das sind große Fässer mit einer Schlafgelegenheit, Tischen, Heizung und Bar drin. Robuster als ein Zelt, schön hergerichtet und ausgefallen. Wer hat schon einmal in einem Fass geschlafen? Chinesen wollen 1000 Fässer von uns kaufen, das bringt uns fast in Produktionsnotstand.

STANDARD: Sie könnten stattdessen eine VR-Brille verkaufen, die einem ein Schlaffass vorgaukelt.

Rahofer: (lacht) stimmt. Aber das wäre nicht ganz das Gleiche. Es könnte in VR ja auch ein Schlafwürfel oder eine Schlafpyramide sein. Aber es ist ein Schlaffass.

STANDARD: Gehört Ihr Schlaffassdorf zur Gastronomie?

Rahofer: Genau. Die Schlaffässer haben keine Kochecke, aber unser Biergarten ist gleich nebenan. Da werden die Gäste verpflegt. Immerhin an die 40.000 Besucher pro Jahr – ein Hobby, das ich mit September einem befreundeten Profi übergeben habe. Ein paar Konzerte werde ich weiter organisieren. (Aloysius Widmann, 8.9.2018)