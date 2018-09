"Quo Vadis Veritas" startet Buchverlag

Erster Titel "Kulturkampf im Klassenzimmer" erscheint am Montag

Wien – Die Medienstiftung des Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz, Quo Vadis Veritas, gibt neben diversen Websiten und TV-Reportage jetzt auch Bücher heraus. Der Verlag wird Bücher unter dem Label "Edition QVV" veröffentlichen.

Das erste Buch wird am Montag erscheinen. In "Kulturkampf im Klassenzimmer – Wie der Islam die Schulen verändert" schreibt die Lehrerin Susanne Wiesinger über ihre Erfahrungen an einer Schule in Wien-Favoriten. Addendum hatte Wiesinger bereits zuvor im Rahmen des Projekts "Brennpunkt Schule" interviewt. (red, 7.9.2018)