USA stocken ihre Truppen in Deutschland um 1500 Soldaten auf

US-Botschafter in Deutschland Richard Grenell glaubt die neuen Truppen werden bis 2020 in Deutschland eintreffen

Berlin – Die USA stocken ihre Truppen in Deutschland um rund 1.500 Soldaten auf. Zusätzlich zu den bereits in Deutschland stationierten US-Soldaten" würden die neuen Einheiten "bis 2020" nach Deutschland kommen, erklärte US-Botschafter Richard Grenell unter Berufung auf das US-Heereskommando in Europa am Freitag in Berlin. Derzeit sind in Deutschland rund 34.800 US-Soldaten stationiert.

"Die Amerikanerinnen und Amerikaner sind entschlossen, das transatlantische Bündnis zu stärken, und Präsident Trumps Zusage, die Verteidigungsfähigkeit der Vereinigten Staaten zu erhöhen, trägt erheblich dazu bei", teilte der Botschafter mit. (APA, 7.9.2018)