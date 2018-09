BVT-Affäre: Kickl beklagt Inquisition der Opposition

Im Plenum hielt Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache noch fest: "Wir haben einen exzellenten Innenminister." Die Kritik an Kickl sei vor allem "politisch motiviert", es werde versucht, ihn "anzupatzen". Am Nachmittag stimmten die Regierungsparteien dann den Misstrauensantrag der Opposition erfolgreich nieder. (Nina Weißensteiner, 7.9.2018)

Inzwischen versuchte am Rande der Sitzung das FPÖ-geführte Innenministerium offenbar eine Mitarbeiterin mit Kamera einzuschleusen, ihr wurde der Zutritt nur unter Abgabe des Equipments gewährt. Zuvor war schon eine BMI-Mitarbeiterin im Medienraum am Rande des U-Ausschusses gesichtet worden, was für entsprechenden Unmut gesorgt hat.

Pilz selbst wachelte mit einem Dokument vor Kickls Nase, das belegen sollte, dass man im BVT nach der Razzia um "Schadensbegrenzung" bemüht war, um nicht aus dem Berner Club, dem Zusammenschluss europäischer Partnerdienste, rauszufliegen – und fragte anklagend in den Saal, warum dieses Papier nicht dem U-Ausschuss übermittelt wurde.

Listengründer Peter Pilz wiederum stellte Jenewein einen Antrag auf Aufhebung seiner Immunität in Aussicht, weil dieser im Frühjahr – ohne Mandat – beim BVT angerufen, ja quasi auf eigene Faust ermittelt haben soll.

Einziger Neuigkeitswert: Dass der FPÖ -nahe Chef der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität vom Generalsekretär des Innenressorts bereits eine Woche vor der Razzia von einem Einsatz informiert worden sei. Stattdessen ging Kickl, wie einst zu Oppositionszeiten, lieber in die Offensive – und reimte drauflos: Hier hätten einige "den Unterschied zwischen Opposition und Inquisition" noch nicht ganz verstanden – und alles sei korrekt abgelaufen.

Weil die Opposition nach den ersten U-Ausschuss-Tagen auch noch den Nationalrat für eine Sondersitzung zur Verfassungsschutzaffäre herbeizitiert hatte, holten die Blauen am Freitag zum Gegenschlag aus. Zunächst versuchte die SPÖ Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ ), von Rot, Pink und Liste Pilz auch mit einem neuen Misstrauensantrag konfrontiert, mit 53 Fragen zu der unzulässigen Hausdurchsuchung beim BVT Ende Februar zu löchern – doch der ratterte seine Antworten nur möglichst rasch vom Blatt.

BVT-SUBAFFÄRE

Lansky klagt beim Höchstgericht Löschung ein

Unklar blieb am Freitag vorerst, wie es mit den hunderttausenden E-Mails des Wiener Anwalts Gabriel Lansky weitergeht, die von der Justiz an den BVT-Untersuchungsausschuss übermittelt worden waren. Lansky und seine Kanzlei haben sich deshalb wegen Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte an den Verfassungsgerichtshof gewandt.

Der Verfassungsgerichtshof hat das Parlament nach der Beschwerde des Rechtsanwalts bereits zur Stellungnahme aufgefordert – diese wird gegenwärtig geprüft, und man wird selbstverständlich zu gegebener Zeit eine Stellungnahme abgeben, hieß es dazu aus dem Büro von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Im Hintergrund haben sich nach Informationen des STANDARD schon alle Fraktionen außer der ÖVP bereiterklärt, die Lansky-Akten zurückzugeben.

Einer der Auslöser

Der Umgang des BVT mit den E-Mails war einer der Auslöser der Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz am 28. Februar und damit auch des Untersuchungsausschusses. Der Verfassungsschutz hatte die Unterlagen im Zuge von Ermittlungen gegen Lansky in der Causa Alijew erhalten.

Zur Erinnerung: Der Ex-Botschafter Kasachstans und in Ungnade gefallene Ex-Schwiegersohn des kasachischen Präsidenten, Rachat Alijew, für den Lansky lobbyierte, wurde 2015 tot in seiner Haftzelle aufgefunden. Lansky waren in der Causa geheimdienstliche Aktivitäten zum Nachteil Österreichs vorgeworfen worden. Das BVT ermittelte, die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren aber ein.

Trotzdem soll das BVT einen Teil der Daten des Anwalts nicht gelöscht haben. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, ein Teil der E-Mails sei an den ÖVP-Parlamentsklub weitergeleitet worden. (APA, red)