ÖFB-Frauen testen gegen Olympiasieger Deutschland

Teamchef Dominic Thalhammer freut sich schon auf das Duell mit dem Lieblingsnachbarn

Essen – Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen trifft am 6. Oktober (14.00 Uhr) in Essen in einem Testspiel auf Olympiasieger Deutschland. "Es spricht für unseren Weg und unsere Entwicklung, dass wir nunmehr die Möglichkeit haben, laufend gegen Topnationen wie Deutschland zu spielen", freute sich Coach Dominik Thalhammer auf das Kräftemessen mit dem zweifachen Welt- bzw. achtfachen Europameister. Das bisher einzige Aufeinandertreffen im Oktober 2016 ging für die ÖFB-Frauen 2:4 verloren. (APA, 7.9.2018)