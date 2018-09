Android Q soll mit alten Apps aufräumen

System soll vor Nutzung von Apps warnen, die noch kein modernes Berechtigunggssystem verwenden

Erst vor wenigen Wochen hat Google mit Android 9 "Pie" eine neue Generation seines Betriebssystems veröffentlicht. Trotzdem arbeitet man derzeit bereits eifrig am Nachfolger, und wie sich zeigt, könnte der den Druck auf App-Hersteller weiter erhöhen. Das Ziel: Diese dazu zu bringen, moderne Plattformversionen zu nutzen.

Warnung

Android Q soll vor der Nutzung von sämtlichen Apps warnen, die für Android 5.1 oder älter erstellt wurden, berichtet XDA Developers. Damit würde man defakto einen Zwang für das moderne Berechtigungssystem durchsetzen, das mit Android 6 (API Level 23) eingeführt wurde. Eine komplette Blockade wäre das zwar noch nicht, es würde aber ein Warndialog angezeigt werden, der aktiv vor dem Einsatz einer betreffenden App warnt.

Einen ersten Schritt in diese Richtung hat Google bereits mit Android 9 unternommen. Hier gibt es ebenfalls schon einen minimalen API-Level für Apps, unter dem das System vor dem Einsatz warnt. Mit Android 4.1 (API Level 17) ist dieser aber noch sehr konservativ gesetzt, so dass wohl bisher nur wenige Nutzer darüber gestolpert sind. Bei Android Q könnte das anders sein, Apps die Lollipop als Target API gesetzt haben, gibt es derzeit noch zuhauf.

Play Store

Das Ganze geht Hand in Hand mit Verschärfungen rund um den Play Store. Seit August ist API Level 26 (Android 8.0) ein Minimum für die Aufnahme von neuen Apps im Play Store. Ab Oktober gilt diese Regel auch für aktualisierte Apps.

Betont sei dabei, dass all dies keine Auswirkung auf die Unterstützung älterer Geräte durch aktuelle Apps hat, diese wird auch weiter möglich sein. Hierbei geht es nur darum, welche Version die Entwickler als Ziel adressieren – womit auch gewisse Mindestanforderungen einhergehen. So hatten hier zum Teil auch namhafte Hersteller gezielt eine veraltete Version dieses Target APIs gewählt, um den dynamischen Berechtigungen oder anderen Privacy-Berechtigungen zu entgehen. All das sollte also in den kommenden Monaten endgültig sein Ende finden. (apo, 7.9.2018)