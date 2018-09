Foto von Nokia-Handy mit fünf Kameras aufgetaucht

Entspricht zuvor gesichteten Designs und Patent von Zeiss – könnte heuer erscheinen

Wenngleich das Jointventure mit Microsoft für Nokias Mobilsparte nicht gut ausging, hatte man sich in einem Bereich dennoch einen guten Namen gemacht: Kameras. Die "Pureview"-Fotomodule konnten oft auch mit Top-Smartphones aus dem Android-Segment mithalten. Zudem wagte man sich auch an auf Handys noch unerprobte Features wie einem echten optischen Zweifach-Zoom.

Mittlerweile ist man wieder zurück im Smartphone-Geschäft und mit den neuen Android-Handys auch recht erfolgreich. Allein: Die Topmodelle (Nokia 8 bzw. Nokia 8 "Sirocco") bieten passable Kameras, können sich in aber nicht mit Flaggschiffen von Samsung und Co. messen. Offenbar will man das aber bald ändern, wie ein neuer Leak zeigt.

Entspricht vorherigen Leaks

Auf der chinesischen Seite IT Home ist ein Foto gelandet, das die Rückseite eines Smartphones zeigt. Darauf zu sehen sind nicht nur eine oder zwei, sondern gleich fünf Linsen. Genau diese Anordnung ist in der Vergangenheit schon aufgetaucht, nämlich auf einer Skizze und in einer Patentschrift von Zeiss. Und im März war ebenfalls schon einmal ein, wenn auch sehr bröseliges, Foto zu sehen.

Zeiss kooperiert seit einiger Zeit offiziell mit Nokia und der Firmenschriftzug prangt auch auf dem Gehäuse. Zudem hat sich die für die Telefone zuständige Nokia-Partnerfirma HMD unlängst auch die "Pureview"-Markenrechte wieder geschnappt.

Neues Flaggschiff erwartet

Auf dem Foto ist neben dem Pentacam-Modul außerdem auch ein Sticker zu sehen. Diesem ist zu entnehmen, dass der Prototyp wohl im August fertig gestellt wurde. Im August 2017 wurde das Nokia 8 vorgestellt, in diesem Sommer hat man abseits des Nokia 5.1 Plus nichts gezeigt. Jedoch rechnen viele Beobachter damit, dass das Unternehmen heuer noch wenigstens ein Flaggschiff vorstellt. (red, 08.09.2018)