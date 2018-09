Ist der Islam mit europäischen Werten vereinbar?

Wo stehen Sie in der Wertedebatte über den Islam? Diskutieren Sie mit!

In der gesamten Migrationsdebatte geht es vor allem um eine Glaubensfrage. Nämlich darum, ob der Islam mit den europäischen Werten vereinbar ist. Wo sehen Sie Überschneidungen, wo gibt es Unterschiede, an denen Sie die Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit festmachen? DER STANDARD hat im Zuge des Projekts "Österreich spricht" Menschen nach deren Meinung gefragt:

der standard Ist der Islam mit den europäischen Werten vereinbar?

Und wie sehen Sie das?

Wo stehen Sie in der Wertedebatte, wenn es um den Islam geht? Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten und wo Differenzen? Gehört der Islam zu Europa?



Wenn Sie wie schon mehr als 8.200 andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer jemanden kennenlernen möchten, der in diesem und in vielen anderen Bereichen ganz anders denkt als Sie, beantworten Sie einfach diese Fragen und melden Sie sich an bei "Österreich spricht":

Am 13. Oktober treffen sich in ganz Österreich Menschen, um über jene Themen zu diskutieren, die das Land spalten. Machen Sie mit!

(red, 10.9.2019)