Deutscher Minister betont gute Zusammenarbeit trotz BVT--Skandal

CDU-Kanzleramtsminister Braun: "Österreich ist und bleibt ein wichtiger Partner Deutschlands in der nachrichtendienstlichen Kooperation"

Wien – Der deutsche Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) betont trotz des laufenden U-Ausschusses die gute Zusammenarbeit der deutschen Nachrichtendienste mit dem österreichischen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). "Österreich ist und bleibt ein wichtiger Partner Deutschlands in der nachrichtendienstlichen Kooperation", schrieb er in einer Stellungnahme an die APA.

Braun ist Chef des deutschen Kanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben. "Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern ist für die Bundesregierung und die deutschen Sicherheitsbehörden unverzichtbar und eine tragende Säule deutscher Außen- und Sicherheitspolitik", kommentierte er das Verhältnis zu den österreichischen Nachrichtendiensten angesichts des BVT-Untersuchungsausschusses.

Zusammenarbeit "gemeinsam fortsetzen"

"Die gute Zusammenarbeit der österreichischen und deutschen Dienste wollen wir gemeinsam fortsetzen", erklärte Braun nun. Angesichts der BVT-Affäre waren Stimmen laut geworden, dass die Zusammenarbeit Österreichs mit Geheimdiensten anderer Staaten unter der Causa Schaden erlitten hätte. Nach der Hausdurchsuchung im BVT habe sogar die Suspendierung in der "Berner Gruppe" internationaler Geheimdienste gedroht.

Braun ist nicht der erste Vertreter aus Österreichs Nachbarländern, der die Fortführung der Kooperation betont. Auch Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) sowie dessen italienischer Amtskollege Matteo Salvini (Lega) hatten sich bereits zuvor positiv zu Wort gemeldet. (APA, 7.9.2018)